孙志贤：我亦逢场作戏人

阿良是我的儿时玩伴，因家庭变故，很早便辍学到片场工作。工作细心勤快，不久便得到重用。

他长时间的工作都是为影片和剧集把关，修错补漏，免了导演后顾忧。他专长古代服装和道具，我曾听过他教徒弟：“明朝四品大官才能穿红色官服，主角只是县令，不配。”外行人可能不明白，观众购票入场，只求一乐，何须太认真。但各报章都有哗众取宠的影评人，他们只要抓到错处，绝不放过，一句“把观众当白痴”，对票房可是一拳重击。

古装片官服最易出错。“衣冠禽兽”在现代是骂人的成语，其实它最初是用来形容明朝文武百官，明清官员胸前背后都绣有动物，文官按官阶绣上九种飞禽，武将则用不同的走兽，预算有限，未能逐一细分，每件官袍只能朦胧显示鸟的形状，导演自会用镜头藏拙。

武将惯穿盔甲，绘上走兽的官服存货甚少，要用时只能特制，电视剧《甄嬛传》中，年羹尧是顶级武将，面圣时要穿华丽官服，绣上瑞兽，相信服装组制作时非常费力，所以导演把这官服物尽其用，御宴时频用前胸后背大特写，又安排饭后在皇宫里陪妹妹蹓跶显摆，才能向资方交代，也报答服装人员的辛劳。

阿良初入行时工作轻松，应付自如，但观众越来越挑剔，工作渐感吃力，清朝男子头发，以前只在背后绑条辫子，便可过关，但其实清装男子是剃光头加辫子的，但演员多抗拒剃头。电影《刺马》中的狄龙和《投名状》的李连杰扮演同一角色，比较他们的发式便看到三十多年来的进步，可见现代观众，很难糊弄。

阿良自知文化不够，多年前找我专为古装剧本把关，我本就跃跃欲试，又乐得赚点外快，一拍即合。

当时以为轻而易举，不易出错。直到行内闹出个小笑话，汉朝对白竟然出现“落霞与孤鹜齐飞”的唐文，负责审查的同行被狠狠调侃，颜面尽失。我才知道处处陷阱，这碗饭不易吃。

夏商周远古剧本最为艰难，差不多所有成语诗词都用不上。度量衡单位更要小心，“厘米”和“千克”绝不可用，有古装片对白：“他想了两秒钟”，闹出笑话。最易出错的是“飞上枝头变凤凰”，以为是顺口溜，其实它是清朝初年的诗句，明朝以前的剧本都不宜用。

“不惜歌者苦，但伤知音稀”，一部电影，工作人员对着任性的演员和拮据的预算，绞尽脑汁，为观众提供最好的娱乐，是值得我们尊敬的。