衣若芬：秋斋藏画南洋风

这些作品或许不能代表全部新加坡美术，但至少形塑了南洋风格的基调，绝对满满南洋风情。

在杜南发先生的书《隔岸看山——书画名家访谈录》上得知秋斋主人曾国和先生的收藏概况，一直无缘拜观。欣喜适逢《联合早报》百年庆（合并两报，《南洋商报》创办于1923年；《星洲日报》创办于1929年）的“狮城美术·百年光华”特展，秋斋慷慨借展，加上《联合早报》珍藏品中的21件书画，总共呈献了80位艺术家的170件作品，从南洋美专校长林学大，到1970年代出生的新移民，俨然拉开新加坡美术简史的长卷。

姚梦桐老师在2021年发表在国家美术馆“Perspectives Magazine”和《怡和世纪》44期的鸿文，指出长期以来对于 “南洋风格”（Nanyang Style）、“南洋风”(Nanyang Feng)、 “南洋画派”（Nanyang School）等词语的混淆和误译，认为所谓“南洋画派”，只是“论者心中的美丽憧憬”。

我读了姚老师的大作，回头翻阅我在《南洋风华：艺文·广告·跨界新加坡》里，那篇《追随高更去峇厘》，说刘抗、陈文希、陈宗瑞和钟四宾（泗滨）1952年的峇厘岛写生之旅，是“树立南洋画派风格的壮游”。如果“南洋画派”是1980年代演绎／讹变的结果，我的结论便必须调整——像是被老师多给了分数的考卷，总归应该诚实面对答错的问题。