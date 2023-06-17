船缓缓驶过毛广岛的南岸时，我想起那个亮得让人睁不开眼的下午，炼油厂的同事英仔在炼化塔上指着毛广岛南部的一个小岛说，那就是魔鬼岛（Pulau Hantu）。我俯瞰那个平平坦坦，长着几棵椰子树的小岛，心里嘀咕，这个在阳光下一览无遗的小岛，怎么可能有鬼呢？得找一天去岛上证实一下……

找到这一天时，已经是30几年后的上个星期五，一大一小的岛在1975年的填海工程后已经成为中部有个潟湖的魔鬼岛，树木长大了，岛上看起来也葳蕤多了。填海是我们这个小岛国在发展中的必需，也是一种无奈，填海的过程中，海草流失，珊瑚礁也锐减了60%左右，关注生态环境、生物多样性的人难免揪心，可是，能停吗？为了能蓬勃发展，我们只能继续与海争地，让虾兵蟹将溃不成军……加上邻近海域的过度捕捞，海洋污染，鱼、虾、蟹供应不足后，该怎么办呢？大量饲养？还是开始人造海鲜？

人在“物竞天择”的世界能活下来，靠的是不认输的韧性，这韧性用得恰当能与环境共生共荣，过头了就成了毫无意义的争强好胜，像魔鬼岛传说中那两位坚持自己才是最厉害的武士，缠斗不休，最后同归于尽，精灵为了让他们的灵魂有地可栖，把其中一位武士的船变成大魔鬼岛，另一位的船较小，变成了小魔鬼岛。