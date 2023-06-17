潮州歌册？恕笔者孤陋寡闻，以前从未听过这个词语，直到认识华文教师裔烽，才晓得，原来是流行于潮汕地区独有的文学形式，一种用潮语吟唱的民间说唱文本，且诵唱者与聆听者多为女性。

十几年前，好友裔烽邀我为他的文稿《乐学集》写序，给读者推荐一下。裔烽自年轻时就当华文教师，讲台一站五十载，直至荣休。除了教书外，他对祖籍地潮州乡间的文艺，情有独钟。看他寄来的文稿，最吸引我的是一篇研究潮州歌册的文章《樟林乡游火帝歌》，附录的歌册，竟然有550句之长。出于好奇，第一遍，我小心翼翼地读，努力克服着文言词语和典故带来的障碍，终是无法一口气读完；第二遍，咬紧牙关，耐着性子琢磨，也只学到歌册的三分之二。疑窦丛生：如此诘屈聱牙的歌册，当年识字不多的村妇翁媪们能懂得其含义吗？直至第三遍才勉强读完全篇。凝眉思索：这样的歌册现今还会有文学市场吗？

神州大地，因生活、方言、习俗而形成的地方民间文艺多彩多姿。毫无疑问，这些文学形式曾为普罗大众带来过精神上的愉悦和享受，但经不住时代的洪流冲击，有些开始消亡了。例如，湖南江永女书，一种流传千年、只通行于女性间的书写符号，眼下却成了古董。与此相似，潮州歌册多数也属于流行于女性间的无曲谱的吟唱作品，其通行范围偏于潮汕一隅，甚至海外的潮语社群，知者不多，其前景会光明吗？放心不下，半夜爬起，打开电脑，登进著名学术数据库，输入关键词“江永女书”，显示论文有2000篇；再输入“潮州歌册”，显示论文200篇。数据不说假话。