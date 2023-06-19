“日常生活，要了解凡事都有根源…”

星云大师说：分享信息：大地之上，凡是草木植物皆有根，有根方活，根壮方茂。植物都是朝着天空和太阳的方向向上伸展的，各呈其姿，以绿色为主色调，构成气象万千的大自然景致。而植物的根刚好相反，它隐藏在地表下，努力向下生长。把种子埋在土里，如果不小心弄反了，根部朝上，它也会拐个弯儿依旧向下扎去。根的韧性，可见一斑。

根隐于地下，平时看不到，招致忽略遗忘也是常情。然而根是草木的一部分，并和日常生活发生的种种紧密关联。看不见的根和看见的根，其实它都在那里。

你们看，拔草的难易就取决于草根。有些草如狗尾巴草、马齿苋等，根短且浅，一薅（念hāo）即出。有些草如牛筋草、蒺藜等，茎叶紧紧贴伏地面，根长且深，抓地极牢，费很大的劲儿拔，忽地一下带出一块泥土。

有人想用镰刀或者割草机割草当然比较省力气，但想“斩草除根”就难了，只要根儿还在，草依然会再生出来，其坚韧顽强叫人不敢小觑。根有多重要，看看这些词汇就知道：“根本”、“命根”、“根源”、“根据”和“根基”等等，人生不也就和一棵树一样吗？假如树一味向上发展，不屑向下扎根，也可能风光一时，结局必然是被风吹倒或枯萎死掉。

·日常

日常生活中，我们的根源是什么？四点参考：

一、安然出于敬畏：生活中，你感觉安然舒适吗？只要我们对朋友、长辈、社会、国家都能心存敬畏，自能感觉安然。如果你不顾人言闲语，也不顾行为后果，放纵自己，放浪不拘，怎么能安然适意呢？我们有敬畏心，才能安然自处。

二、无过出于能虑：人生处世要想无过，除了平日行事要慎思熟虑，以免挂一漏万；尤其不能目光短浅，凡事要看得远，不可只图眼前小利，明知非法，还是心存侥倖。如果人人都能慎防于因，自然能保平安无事。

三、大胆出于细心：无论治学立业，我们都可以做到“大胆假设，小心求证。”我们大胆假设，没有设限地自由发挥，但先决条件也要出于缜密计画。好比探勘者寻找新能源，探险家攀越高山海域，我们没有仔细收罗相关资讯、做好相关准备，贸然大胆前进，终难达到目的。

四、闲暇出于精勤：人生无论是修行、工作，都要有适度的闲暇时间，但是闲暇必须出于精勤之后。例如，一个星期工作五天，到了周末度假去，假期会令人期待；一日辛劳之后，到了晚上更能体会休息的美好。如果没有精勤，闲暇显不出悠然的心情；没有精勤，闲暇也就没有它的价值。

·烦恼

所谓：“有源之水水常清，有根之木木常青”，枝芽要抽得新绿，得出于严冬考验；荷花要出落亭亭，根源也得长在污泥。放在生活层面，艺人表演要出神入化，也需要不断的练习；书法家的作品要自出一格，也要用心努力。

然而，人生最重要的，还是要找出烦恼的根源，并懂得对应。日本铃木大拙在欧洲弘扬禅宗时，有人问他：“释迦牟尼佛对众生最后的希望是什么？”铃木大拙答：“释迦牟尼佛对众生最后的希望就是：抛弃依赖的心。”人的心常依赖别人，自己不能做主，又常受外界牵引，这就是万般烦恼的根源。

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