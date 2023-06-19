说到歇后语，它是老百姓在生活实践中所创造出的一种很特殊的幽默风趣，带有讽刺嘲笑性质，一种鲜明生动的通俗语言。歇后语分为前后两截，前者像“谜面”，后者是“谜底“（答案），听完之后，令人心领神会，或恍然大悟！有些浅白容易领略，有些文雅粗俗，有些则以地方方言创出。例如：阎罗王出告示，鬼话连篇！

五六十年前，我常常听电台李大傻的粤语空中播音。除了空中说书、播读章回小说及武侠小说之外，他还介绍很多广东文化习俗与传说，以及很多广东歇后语。其中有一句“陆云庭睇相”（编按：睇即看），使到很多人听后茫然不解。这歇后语的下句是“唔衰攞嚟衰”，意思是好好的一个人，原本相安无事，却惹上倒霉的事，是自取其辱、自讨苦吃，或是丢自己的脸出丑的意思。

“陆云庭睇相”，李大傻说的其实是“陆荣廷睇相”之误。这句歇后语出自19世纪的一名军阀，亦称广西王的陆荣廷（1859-1928），他是广西壮族人。闻说当年广州有一座城隍庙，庙前的广场有不少靠看相谋生的摊档，替香客信徒占卜算命问前程。其中有一个诨名“大沙煲”的相士，听说看人很准，声名远播，引起这位位高权重的广东督军兼任两广巡阅使陆荣廷的好奇心，不知道这名相士能不能够准确无误看出来自己的“尊贵之相”？他心生一计，决意乔装为一个不富裕的平民百姓，带了乔装的随从，一摇三摆往城隍庙去。

这相士真的有眼不识泰山，以貌鉴人，见来人粗布旧衣，貌不惊人，一副寒酸落魄样子，“大沙煲”先对督军上下打量，接着把他羞辱奚落一番，说得他一无是处，弄得督军满肚子是火。但是陆荣廷不想暴露自己的身份，惟有忍气吞声，不发一言，悻悻而去。

此事过后被市民知悉，一传十，十传百，陆荣廷看相闹出笑话之事，一时不胫而走，成了茶余饭后的坊间趣事，从此广州人就有了这民间常用的歇后语。