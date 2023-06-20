数周前在住家附近的铁道走廊散步，发现有点不一样。靠近东陵福那一段，就在通向威硕斯村（Wessex Estate）的斜坡上，放置了一组装置艺术。这是新加坡美术馆近期推出的“每日艺术计划”，在丹戎巴葛邻里和铁道走廊一带展出本地艺术家的作品，让公众与艺术不期而遇。

这绝对是好事，我一直认为铁道走廊周边颇有发展潜能，装置艺术的出现令人眼前一亮。虽然起初不是很看懂这个以旧广告牌为素材的装置艺术，对于它的出现依然有股莫名的兴奋。

想起市区里的一些装置艺术品，如新加坡河畔那只大鸟，体形巨大，绝不会视若无睹。大鸟雕塑让我们认识了创作者博特罗（Botero），还有他那些圆润的胖子画作与雕塑，蕴藏隐喻。

也不能不提艺术家朱铭遍布岛国的人间系列雕塑，这些姿态丰富的人像融入熙攘的人群中，活灵活现。刚离世的朱铭或许已化身为自己创作的雕塑中，伫立街头，笑看人间。我们何等荣幸拥有这些大师级的艺术品，方能近距离欣赏，间接提升鉴赏能力。

这些公共艺术除了点缀市容外，也是一种艺术与美学的熏陶。上世纪80年代，狮城大厦内就有一座由本地艺术家黄荣庭创作的《母与子》雕塑。当时的狮城大厦是诸多小康之家周末必访的购物中心，有八佰伴大型商店和日本品牌书店，我们一家是常客。

《母与子》雕塑可谓我的公共艺术启蒙，从一个小男生的角度观望，畸形且怪异。后来才明了这是艺术家的独特风格，也是一种艺术的表现。潜移默化中，我用开明的心态接纳城里的其他公共艺术品。

印象深刻的还有美国波普艺术家罗伯特·印第安纳（Robert Indiana）的装置艺术“LOVE”，简单的四个英文字母叠起来传递爱的正能量，如此直接易懂，对号入座。该作品当年伫立在家居坊（Park Mall）的TGI Friday’s美式餐馆外，整个氛围很现代，吸引年轻人前来打卡。如今餐馆早已关闭，雕塑也迁移了，留下的是无法复制的青春记忆。

并非所有的公共艺术皆如此纯粹，博特罗的一座雕塑竟然成为恐怖组织的袭击目标。该雕塑位于艺术家动荡不安的哥伦比亚家乡麦德林市，在1995年的一个音乐节被恐怖分子炸毁，造成人命伤亡，令他非常痛心。博特罗将悲愤化为动力，在原作旁再造一座和平鸽雕塑做反击与反思，这即是艺术的力量。

既然是公共艺术就应当加以珍惜及爱护，而属于公共的艺术没有价格标签的束缚，不分贵贱，任何人都能驻足欣赏，自由诠释。这样的熏陶渗透日常，定格成生活场景。