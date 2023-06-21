黄子佼，你打什么牌啊？

台湾2024总统大选前竟爆发性骚扰的议题，并演变成政治风暴，殊不知这股#metoo也波及到台湾娱乐圈，继艺人许杰辉和宥胜人设的败坏后，星期一（6月19日）黄子佼被爆出当年威逼一名少女拍裸照与强吻的震撼弹新闻。新闻出街没多久，黄子佼透过三段自白影片道歉，并提到成长过程导致心理变态，进而踢爆13名圈内人的黑料，包括大小S吸毒嗑药，且他也被硬塞过毒品。



被点名的大小S、阿雅都回应没沾毒，还对不实的指控保留法律追诉权，以法律捍卫自身的权益。这些艺人有没有沾毒，她们自己最清楚。其实，吸毒与性骚扰，都是人格败坏，不过却是两码事。吸毒始终还是属于比较“个人”的行为，第一，它危害到自己的健康，第二是让身边的人担忧。“强吻拍裸照”除了满足个人的兽性欲望，给受害者带来一辈子心灵上的创伤。一个人凭什么给别人这样的创伤？黄子佼后来遇到真命天女孟耿如，还生下可爱的女儿“玉米”，我相信他每天看着玉米一天天的长大，内心一定也痛苦万分，因为他也不希望自己的女儿有一天会遇到色狼啊！

事件曝光后，黄子佼选择第一时间出来道歉，当然是对的，可是把别人拖下水，有这个必要吗？自己的丑事被揭穿，别人还在穿金戴银，还在喝咖啡品美酒，心里不平衡，拖他们下水，大家一起死吗？还是把别人扯出来，就能合理化自己过去的不耻行为？更或是期待转移焦点？他这一拖，是六亲不认，坦承日本A片对自己的毒害也罢，还把母亲当年劈腿、当着年幼的他的面与小王胡搞拿出来当挡箭牌，也翻出其他艺人的秘史，但这些都无法改变他始终是一名性骚扰者的事实。既然事实无法改变，为何不好好地道歉？道个歉，有多难啊？