水有质量，受到向心引力影响，从远离地心的高山，向靠近地心的平原方向移动，这就是水向低流。当然水向低流不会是直线式，会因石头与泥土的分布，弯弯曲曲绕来绕去最后流入大海，如果在流入大海口处有优良的深水岸线，配合建成高效的深水码头，定能物以类聚成为重要的航运业务，向外面对国际，向内提供海运及河运相对廉价的运输服务，带动所谓的海湾区（简称湾区）经济发展；湾区的城市或是城市群则可发挥各自的优势，成为金融业、制造业、科技与创新、教育与科研、娱乐与消费等重要经济中心。

过去多年媒体报道的三大湾区为美国纽约港的金融业及其他相关产业链；美国旧金山湾区的创新基地和研发中心；以及日本东京的湾区，是尖端的制造产业中心。近几年在亚洲出现了大湾区这个名词，指的是珠江及其三角洲中广东省的广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市及肇庆市，另外加上香港特别行政区和澳门特别行政区，简称粤港澳大湾区的9+2城市群。这个大湾区地理位置条件优越，三面环山，三江汇聚，有漫长的海岸线，良好的港口群，广阔的海域面和经济腹地。最重要的是大湾区常住人口接近8800万。

粤港澳大湾区的规划纲要在4年前提出，目的不仅要建成充满活力的世界级城市群，国际科技创新中心，一带一路建设的重要支撑，大陆与港澳深度合作示范区，还要打造成宜居宜业宜游的优质生活圈，成为高质量发展的典范；以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎。换句话说，粤港澳大湾区包含了以香港为主的国际金融中心，以澳门为主的综合性娱乐休闲中心，以深圳为主的科技创新基地和科研中心，以广州为主的城市群组成中至高端的制造产业中心。简单来说，大湾区在1至2个小时车程内包含了纽约、旧金山及东京能提供的一切，另外赠送一个澳门的综合性娱乐休闲服务。