红酒：表现型和学习型

昨天听同事的一个研究发表会。他研究关于目标对绩效的影响，探讨为什么不同人会对目标的追求有不同的反应。有人特别在乎自己是否得第一，有人却选择佛系。他还谈到团队里强者和弱者的关系，我们一般都以为只有成为强者才会成功，但他发现成为坚毅的弱者，反而能够把团队的节奏带起来，带领团队成功。就像西游记里的唐三藏，他没有任何高强的武功或法力，但他是坚毅的弱者，是团队中带节奏的人。汉高祖刘邦也同样不能算是时代中的强者，但他也是带节奏的人，最终带领团队击败公认是强者的项羽。他的比喻是挺有趣的。

我们都知道目标的重要性。但目标其实也有不同的类型：可分为学习型目标（learning goals）和表现型目标（performance goals），如果一个人设置的是“学习型”目标，他会更关注是否能够学会新技能，发现解决问题的新办法等；如果一个人设置的是“表现型”目标，他会更关心这目标是否让他看起来风光，赢得他人的认可等。

简单来说，学习型目标的关注焦点是 “要比过去的自己更好”，表现型目标则关注自己“要比别人好”。他们之所以做一件事的目的，是为了获得他人对自身能力的正面评价（performance-prove goals，证明式表现型目标），或者减少来自于他人对自身能力的负面批评（performance-avoidance goals，避免式表现型目标）。