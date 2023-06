我的好兄弟沈倾掞(Ix Shen)上个月在新加坡举行新书“Impressions of an Invasion- A Correspondent in Ukraine”发表会。发表会的地点非常特别,特意选在地点隐秘的防空壕举行,让出席的媒体朋友体验那种身处地下,不见天日的感觉。

倾掞当天分享了当俄罗斯入侵乌克兰之后,他一年多来所亲身经历过的一切。他说一个人不身处于战争之中,将很难理解那种面临空袭或战火时的心理状态。他想让大家知道和平是脆弱的,当和平这面镜子被敲碎时,后面的世界是怎样的。 他希望通过这本书带读者进入他当时目睹的战争,以及那种每天在战区无时无刻都担心是否能够生存到明天的心理压力与煎熬。

在俄乌开战之后,我都有跟倾掞保持联络。战争前期,倾掞在他家阳台跟我透过视频交谈,时不时会听到远方爆破的声响。战火一天比一天猛烈,有时我们谈到一半警声鸣岐,他得马上进入防空壕避难,有时甚至一住就是好一段时日,完全可以感受到那股越来越大的压力。之后倾掞与太太必须离开乌克兰前往波兰避难,当时连一些简单的生活必需品都变得稀少难求,大家靠的是周边人的互相关怀与帮助,才能在战火中生存。