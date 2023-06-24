端午节刚过，粽子还没消化净尽，扯一点有关这个节日的八卦。

先问个不值一提的问题：农历五月初五，端阳龙舟竞渡，这种风俗，到底是怎么来的？

恐怕连三岁孩子都能立刻回答：白痴，老师教过的你都忘了吗？战国时代楚国的爱国诗人屈原投江自尽，老百姓包粽子划龙舟来纪念他啊。

这种说法起源甚早。但文献里却有不同记载：吴人认为是源于伍子胥，楚人认为是源于屈原，越人认为是源于勾践，还有人说是纪念晋国的介之推，东汉孝女曹娥……总之，大家都拿自己地方上的名人说事就对了。

所以……端午风俗的来历可能比屈原还早哩！甚至可能和以上几位名人都没什么关系，而是民间自古而有的巫术祭祀风习。

而且，古时的龙舟竞渡仪式跟现在我们熟知的很不一样。学者熊逸说古时的龙舟赛：“……划船直奔下游，烧祭品，把酒倒进江里搞仪式，诅咒一切灾害、瘟疫、妖孽，煞是热闹。竞渡完后，回程既不张旗，也不打鼓，偷偷把船划回来，拖上高岸，还要拿东西给盖住。……如果有人生病，还会用纸做成龙舟的样子，拿到水边给烧了。配合龙舟竞渡的，还有一大堆的巫术活动，所作所为怎么看怎么都像禳灾，却看不出纪念活动的样子，更看不出和屈原有什么关系。”

至于五月初五这个时间，各地也有差异——有初一、十五、十七，或者其他日子，唯一相同的是：全在五月。究其原因，大概是天气渐热，疫病丛生，人们想借由举办某种祭典消除恐惧罢了。

你看，即使是端午的来历这样明显“想当然尔”的东西，其背后深层的成因，有时也会跌破你的眼镜哩。

我们在解读复杂的历史事件或社会文化现象时，常常犯下“好——坏”、“黑——白”或单线的“因为如此——所以这般”的迷思与错误。著名的通俗历史作家房龙，就说过以下的至理名言：

“人很少出于单一的动机做某件事，不论是慷慨乐捐，还是一毛不拔到不肯施舍一块钱给街角的流浪汉。总有这样那样原因促使我们如此。我们总会本能地从众多理由之中，挑选出一个最令人尊敬，最值得称道的，然后按照公众的品味粉饰一番，接着宣布：‘这就是我做这件事的原因。’”

所以端午节从迷信的巫术活动，长久下来，自然而然地被包装成了爱国的壮举。所以要记得：世间很多事情，往往说不出口的理由，才是真正的理由。

那么，其他的节庆呢？如果我们明知望之俨然的盛年佳节、纪念祭日，都只是假藉托付于虚无缥缈的传说产物，为什么还要过节？

因为“节”，就像竹节一样，可以将生活画分成一段一段有滋有味的段落呵。一年之中有了节庆，我们就有了想望，也有了期待；花力气准备，抓功夫庆祝，或者费心思失落。

端午节嘛，不就是个盛夏时分，可以享受粽子美食，划船玩水消暑的好借口。爱国也罢，诗人也罢，过节真正的理由，其实就是孔老夫子说的“饮食男女，人之大欲存焉”。