纷至沓来的工作电邮中不时有这样的信函，某同事通知今天是其工作的最后一天。近来公司重组，此类告别信已见惯不惊。

时代洪流的一粒沙，落到个人身上就是一座山。裁员名单上的一个名字，背后可能连着一个家庭的生计。幸运的是所就职的公司秉持专业，裁退程序合情合理，体恤员工同时还兼顾人性。

尚在职的我不觉得庆幸，更多的是反思与警醒。公司不是小王子，我亦非阅尽五千朵玫瑰但依然视B612星球上的那朵为唯一的他，职场里，没有人是不能被代替的。

职场人接到被裁通知，第一反应往往是“为什么是我？”。人有时有认知误区，即自我判断与他人评估间的落差，自认的出色与公司的视角有时是有出入的。裁员这大浪，即便被浪卷走的比留在沙滩上的强，也不必意难平。没有绝对精准的策略，有时一刀下去，割了草，也误伤了苗。与其错愕而痛苦，不如以潇洒姿态离开，纳赔偿金入袋，致谢公司，同时也提呈证明自己能力的确凿证据，一个心智成熟但被辜负的人，或许将来是前公司高薪要猎的头。

如果是众口一词毫无悬念的被裁人员，也不要因出局而否定自己的价值。人都有优点，只要品德端正，那就是地球上有价值的生物体。我们每个人当年都是父亲身体起跑线2亿竞手磅礴赛事的冠军啊！被裁员，是自己现在的强项与公司当下的需求不匹配。如同一段不再双向奔赴的恋情，曾经水乳交融，现在水土不服，仅此而已。因此被裁者一定要有正面的心态，相信自己有用。

即使被裁了也不要悲观。庄子齐物论里的丽姬，涕泣沾襟离艾地，哪知到晋国后生活胜旧时。人生常常塞翁失马悲喜相交，谁能说被裁就一定不比留下好？

看被裁的同事交还电脑，目触牵所思。工作用品要一一归还公司，能带走的是职业的技能、累积的经验和事业的人脉，这些更珍贵的资产。职场是修罗场，也是“带薪完善自己”的练习场，认真工作，不仅能为公司创造效益，更能让自己增值，即便某日被裁行至水穷，依然能坐看云起，旧歌已尽新曲启，翻页去新的篇章，人生再次扬帆起航！