岛乌布神秘且浓烈的青翠,是人生中一见难忘的一抹绿。也许是山林中的花鸟鱼虫,也许是永恒流动的潺潺溪水,也许是风中捎来了神庙的低语,这片峇厘岛的心脏地带永远充盈着强大、坚韧、生生不息的力量。

瑜伽爱好者的聚集地位于乌布茂林深处,这里没有离散,没有斗争,来自世界各地的人们用最松弛舒服的姿态在这里寻找内心的宁静,地上是鲜花摆成的曼陀罗图案,阳光穿透树林,光与影开始翩翩起舞,我们也被照成了金灿灿的,像歌里唱的那样,“We are stardust, we are golden(我们是星辰,我们闪着金光)”。这是个属于爱与自由的应许之地。

冥想开始了,导师们演奏着各式乐器,扎木聂、鼓、筒钦,当然还有锃亮的颂钵。传自西藏、尼泊尔的古老乐器在这东南亚热带雨林中丝毫不违和。闭上眼,听到第一声敲打绵密有力,悠长而温柔的振动随之而来,轻抚着我的身体,仿佛一个来自久违老友的温暖拥抱。