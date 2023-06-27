我最近常画怪兽，最初是受孩子们所托，画的是小猫小狗小兔，后来画着画着，走形了。结果，孩子蹙眉，猜不出图中是何物，我便告诉孩子们那是怪兽。这下好了，怪兽竟比家禽宠物受欢迎。

我通常会将画好的怪兽剪下，再分给孩子们上色，孩子们把怪兽涂上满满当当的色彩后，向我展示再小心翼翼地收进书包。

这些怪兽刚开始只有一只眼睛到如今已有10颗眼珠子，从有尾巴有獠牙到现在还有翼和爪。总之，怪兽们逐渐添加配件和新功能，而自己却渐渐江郎才尽，越来越不知道下一个怪兽该怎么画了。

后来，我索性由孩子们自己去构思，再将想法形容给我听。就这样，我和孩子们联手创作更多更奇形怪状的怪兽。我发现，此举不但能发展孩子的创意与语言能力，也能发掘出我的绘画技能。

我从橙子老师升级成了教授（兽）。

让我万万没想到的是当我画出孩子们所想的怪兽后，孩子们竟能说出怪兽的名称，什么雪糕怪兽、糖果怪兽、风扇怪兽、向日葵怪兽、飞天恐龙怪兽……奇怪的是，看着看着竟觉得兽如其名，几分相似，几分真实。

我曾听过一个神话，说是天下万物一旦赋予姓名便有了灵性，在想，是不是这些怪兽图有了名字后，也传神了？

有时候，孩子们会为这些怪兽图发声：“我是会喷火的”“我是会飞上天空的”“我身上有彩虹的颜色”。

我在一旁欣赏他们的作品，看着他们用稚气的面孔，伪装沙哑的声调，说着天真烂漫的对白。

有次，我好奇地问：“为什么不画兔子、猴子或是公主什么的？”哪怕是飞机、火车或是船只，也总比描绘虚构的景物来得简单啊！

孩子对我说：“怪兽比较可爱。”

“哪儿可爱？”

“没有见过，所以可爱！”孩子回答得干脆。

“不觉得怪兽可怕吗？”我问。

“都见不到，哪里可怕？”

对啊！没有的事，怕什么！

孩子们不懂什么是勇敢，但他们每一次跌跌撞撞后，再次爬起来都是勇气，而大人知道何为勇敢，却在每一次磕磕绊绊后，步步退缩。

是孩子没见过，所以世界可爱多；是我们见太多，所以世界多可怕。