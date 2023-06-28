同在这汪洋宇宙的孤岛上，我们周而复始地循环着各个节庆，一再重复传承多年的古老习俗，或许就只为了凝聚成不再渺小的大我吧？

上周端午节，入夜时分外出喂街猫，偶见树梢头下弦月明净高挂，夜空一片森蓝万里无云，禁不住举起手机给树影弯月留个影。其实也不知拍来为何，或许只是想留住那一刻不明所以的感动，小小的感动，感动这月如此纤细干净澄亮，仿佛一尘不染的赤子初心，仿佛未经蒙尘的稚子眼眸。人与月遥相对望时，恍惚间光年流转，竟不知今夕何夕。



月离我们究竟多遥远？或许就在举头低头间吧？那毕竟是诗意的感知，从物理距离的角度来理解，就是38万4000公里，一串具体的数字，一抹抽象的概念。本还以为若换算成光年，定也是天文数字，哪知上网一查，竟然不足一光年的几分之几。按光传送的速度，我们若在地球这头亮起的一盏光，就可在1.3秒之后于月宫上见到。换言之，我们举头遥望的明月，其实是1.3秒前的月光，虽并不同步，但也相差甚微了。

端午节隔日，一早才从网媒得知，自己无心中竟拍下了并不常见的天文景象，所谓的双星伴月。陪伴弯月的是明亮的金星，以及小小一点的火星，正好排成近乎等边三角形，如同夜空中的三角粽，也算是巧合了吧？我赶忙点开手机中的图片，放大细看，果真找到近乎不存在的火星，小白点一枚，如不起眼的粉尘。