点智慧：不做情绪的奴隶

“人不会没有情绪……”

星云大师说：分享故事：小陈去朋友的公司，看见郑女在办离职手续。在小陈的印象中，郑女干劲十足，怎么会被辞退呢？后来从朋友口中得知，郑女前阵子和男友分手，心情跌到谷底，工作上屡屡出现纰漏。朋友原想，人总有情绪低落的时候，就给了郑女假期，希望她能及时调整。可放假回来之后，郑女仍然无心工作，还犯了两次大错。小陈的朋友觉得这样下去不行，和郑女谈了之后，决定请她离开。在小陈的朋友看来，一个有效率的下属心情不好就不想好好工作，非常影响公司士气，这样的员工不能再用了。

小陈又认识另外一名其他公司的女员工，记得有一次，小陈在该公司的楼梯间，碰见那个销售部的女员工在偷偷哭泣，原来她刚被上司狠批一顿，可碰巧这时，客户来了电话，她立刻强忍着哭泣，拿出专业的态度应对。小陈看在眼里，那名女员工哭得脸也花了，头发也乱了，可小陈却觉得，她整个人都在闪闪发光。小陈后来有些体会：所谓：“弱者事事随心，强者步步坚定”，人要不被情绪影响，不做情绪的奴隶，才能干大事！

·愤恨



任何时候，我们都不应做情绪的奴隶，不应使一切行动都受制于情绪，而应该反过来控制情绪。无论情况多糟糕，我们应努力去支配环境，把自己从黑暗中拯救出来。所谓情绪，没有定准的时候，如：时而愤恨骄慢、时而昏沉懈怠；时而颠狂悭吝、时而惊慌失措。当一个人情绪不佳时，喜怒无常、蛮横无理，做事前后不一、举棋不定，让人觉得很难相处。

我们不要在情绪上计较，应该踏实做事。告诉自己，开心也好，悲伤也罢，都会过去。一个人的强大，都是从学会和情绪相处开始的。古今中外，我们看看世上多少圣贤，情绪都无法让他们产生不良影响，换句话说，他们早已把情绪“戒”了。

·灾难



当我们的家中有了垃圾，我们自然会把它清理；当我们的身上出现污垢，我们也会将它洗净；可我们有没有认真思考过，当我们有了情绪，应如何对治呢？

情绪化就是一种负面的情感。例如不平、不满、嫉妒、沮丧等；显发在外的，自然而然就表现出粗暴、蛮横、乖张、无理的言行。因此，要用感恩、知足、惭愧、反省、乐观、明理和感动等对治之。

我们要深刻的意识到，当情绪过分的波动，它会带给自己和别人灾难的严重性，就好像是血压高会带来生命的危险一样，所以，我们就要时时预防。当情绪要起来时，就要告诉自己冷静，因为动情绪实在划不来，倒霉的一定是自己，甚至他人也会遭殃。当一个人能够把情绪管理好，才能做自己的主人。

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