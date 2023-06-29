毛尖：沈宏非狂批《繁花》

《繁花》出了一个新版。金宇澄著，沈宏非批注，姜庆共排版。排版先生上封面，罕见，但也因此看得出，沈宏非的批注有多激情，搞得姜先生一会让朱色批注在墨色正文间横躺，一会又竖插一个对话框，夹批与侧批齐飞，段批共尾批一色，也算印刷史上无前例的文本。

当然，批注本的好看，还不在皮相。金宇澄不响，沈宏非狂批。沈爷不仅充分展现自己食神本色，遇到“虾籽鲞鱼”“烂糊三鲜汤”“糯米双酿团”这样的地方美食，立马展现专业知识和个人评价，跟“食”关联度最高的“色”事，沈爷亦是手到擒来如数家珍。金爷小说中，让年轻读者略感门槛的是，对五六十年代穿着和时尚的表达，沈爷凭着半个世纪在色相上的造诣，一一圈画，即便我们这种中老年读者，亦大开眼见。

比如，小说第六章，梅瑞告诉康总，她妈终于离婚了，在家清理衣服，织锦缎棉袄、罩衫、横贡缎棉袄、灯芯绒裤子、卡其裤子、两用衫、春秋呢大衣、法兰绒短大衣、派克大衣、哔叽长裤、舍维尼长裤、中长纤维两用衫、朝阳格衬衫、泡泡纱裙子、腈纶开司米三翻领、湖绉荷叶滚边裙、蓝棠皮鞋、江青裙、列宁装等等等等，沈宏非都以饕餮的快乐，色色批注，而且，这些食色交融的批注和老金的原文辉映成趣，直接把《繁花》升格成了3D版。梅瑞娘讽刺不会穿旗袍的女人，就是“酱油扎肉”，沈宏非就旁批一句：“条状五花肉，粽叶包裹，青稻草扎紧，以桂皮葱结茴香姜块等扎成香料包，一起入锅煮熟，”这团酱油扎肉是不是马上色香味俱全，一边插图了这些龙凤女人，一边粽子也向这些女人伸出援手，毕竟，跟食物相似，挺温暖的。