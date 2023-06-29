那一次柏龄警匪大战已是32年前的旧事了，隔着岁月读记者笔下的现场报道，历历如绘如一出警匪大片，那么真实，却又那么不可思议。

这天，帮忙照顾老妈的缥缥又说要到柏龄大厦去，这回我终于问她：还要去呵？你前两次的冠病都是从那里染回来的。固执的缥缥当然不会因为我一句话而改变主意，何况那是她的休假日，无需向我报备。



而我知道，柏龄大厦对缥缥而言，不仅仅是一座商场，每次从那里回来，总见她大袋小袋地拎着来自缅甸的食品和用品，有时还兴致勃勃地请我也尝尝她的家乡味道。

许久没到这座坐落在哥里门街和桥北路交界处的老商场了。多年前当缅甸社群开始在这里聚拢时，有一回，朋友邀我到地下层一家新开的缅甸餐馆吃午饭，说是尝尝缅甸菜的滋味。餐馆名字很美，以缅甸东部掸邦高原的茵莱湖（Inle Lake）为名，就叫茵莱缅甸餐馆 。也许因为缅甸菜融合了众多当地各民族的饮食风味，其味道吃来复杂，有种特别的甜味、酸味和辣味混合其中。