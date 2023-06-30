点智慧：原谅别人的女儿

“上下之益，在能相济……”

星云大师说：分享故事：餐馆里负责上菜的女侍应显得笨拙，结果在上蒸鱼时，鱼汁泼洒在食客的衣袖。食客正准备发作时，只见他同座的25、6岁的女儿，快步地走到女侍应身旁，拍拍她的肩膀说：“没事的，你不要担心。”女侍应惊得手足无措，嘴巴直说要拿布来擦，而女儿一直阻止父亲开口，又对女侍应说：“你去忙你的吧！我的爸爸上厕所洗一下就好了，你不必放在心上。”经理很忙，显然没有看到这一幕，而女侍应原本紧绷的脸，慢慢地放松，她小声地再说一声“真的很对不起”，便低着头走开。

食客瞪着女儿，显然气还没消。而就在这时，女儿就对着爸爸说了这样的一个故事：“当年，您为了训练我的独立性，要我在英国念书时也尝尝打兼职打工的滋味。当时我是到一间中餐馆，选择当女侍应。可我一直没有告诉您的是，我在中餐馆第一天上班便闯祸了。我被分配去洗红酒高脚玻璃杯，一时没留意，放杯子的托盘被我撞的倒地，几个酒杯全化成了玻璃碎片。”

女儿接着说：“那一刻，我真有身陷地狱的感觉。可是，您知道领班有什么反应吗？她走过来，先是问我有没有受伤，确定我没受伤后，就要我赶快把碎片打扫干净。后来，领班还对我说，玻璃杯破了就是破了，骂得再厉害也挽回不了，倒不如让员工记下这个教训，日后就不会再犯了。”

女儿接着说：“之后的很长一段时间，我都从这名领班身上学到很多做人的道理，但我永远不会忘记的，是她传授我的第一个道理：用包容代替训斥，反而让对方心怀感激做的更好！”

女儿接下来就对爸爸说：“既然别人能原谅你的女儿，您也应该原谅刚才犯错的那名女侍应，她也是别人的女儿啊！”

·争执

宽恕是对他人的一种体谅、包容与宽大。人我相处，必有摩擦和争执，我们不论做何事、何种身分，能宽恕，自己就能获得轻松；能宽恕，也能赢得他人敬重。

《三国志‧夏侯玄传》有句话说得好：“和羹之美，在于合异；上下之益，在能相济。”人和人之间，要和平相处、欢喜融和，宽恕是不二法门。现今社会，看到许多夫妻之间、父母儿女之间、兄友之间、主管部属之间，总是少了欢喜，多了瞋恚。学会宽恕，就能少一分责备；学会宽恕，能多一分谦让，学会宽恕，人我会欢喜，社会能和谐。

·清凉

在人生的旅程，我们总会遇到许多不同的事，然而，处理事的法门，不外是是两个方法：一、智慧对事：面对它、接受它、处理它和放下它；二、慈悲待人：帮助他、宽恕他、包容他和感动他。当然，由于事有不同，人的不同个性也会有不同对待，有些人可能在某些事做不到“接受和放下”，又或者无法“包容和感动”，然而，何不让自己也把这样的处事待人的方式记下，因为，现在做不到，不表示以后做不到？

我们每个人都有缺点，我们每个人都可能会做错事，假如我们做错事，而人家一直不肯原谅我们，内心会不会很难过？一定会的！而当别人有犯错，我们包容、宽恕他、我们的心，一定会较自在，这是必然的道理。

所以，我们彼此之间能有宽恕之心，这不是人人都想看到的天上人间吗？宽恕是一种什么样的感觉？它能滋润焦渴，获得清凉啊！

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