周维介：扑通一声跳下水

蛙，不再是童谣里“一只青蛙一张嘴，两只眼睛四条腿”那般单纯，它的“扑通”之声，不再激起快乐的水花，而是令苍生皱眉蹙眼的浊浪。

尽管海岛当下的华文氛围不似热带气温常年居高不下，庆幸《数青蛙》这首儿歌在小不点的语言学习中仍有立足空间：一只青蛙一张嘴，两只眼睛四条腿，扑通一声，跳下水；两只青蛙两张嘴，四只眼睛八条腿……如此一遍遍层层加码，“扑通扑通”之声不断加长，石烂松枯、星移斗转，小朋友们就是喜欢，在家也频频向父母下单吟唱，乐此不疲。

幼儿被“扑通扑通”之声启蒙，上了书馆学堂，老师持续灌输它是吞苍蝇灭蚊子锄奸灭恶的益虫形象，使它在童子心中的形象指数扶摇直上，羡煞其他鸟兽鱼虫。看官记否，《小蝌蚪找妈妈》这科普童话常青树，通过一波三折的感性寻亲过程，让幼童了悟蝌蚪蜕变成蛙的过程；格林童话《青蛙王子》与西藏民间故事《青蛙骑手》，蛙儿都是高尚王子的化身，人们对蛙一往情深，仿佛独沽一味。

拜儿歌童话之赐，童子们对青蛙敏捷温和的形象始终美好。若有村居生活加持，对蛙的情感肯定添加几分——沿着我旧居左侧围篱，有一条小水沟，来到家门口时沟面扩大许多，雨后水位大面积提升，便成了嬉水天堂。这时刻，趁母亲不留神，我常携带豆瓣酱罐子到浅沟里玩水，捉路过贪玩的小舢舨鱼，或伺机寻捕难得露脸的寸把长小青蛙，它身躯润滑，带着浅浅纹理，美极。捕捉它，无需道具，通常手到擒来。捉它，纯粹好玩，过了瘾便让它回归水草丛间。