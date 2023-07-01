“做善事缓不得……”

星云大师说：分享故事：鼎州禅师带着徒弟在寺庙的庭院散步，当时值逢秋天，落叶飘零的季节。禅师边走边为弟子说法，只要一看到地上有落叶，他就弯下腰，把枯叶捡起来。禅师走走讲讲、讲讲走走，时而弯腰捡起落叶，身旁的徒弟看了，都觉得过意不去。一位弟子说：“师父，不必这么麻烦，反正我们每天都会打扫庭院，不如随它去，待会儿再来扫就好了。”

禅师说：“你们就是这样，难怪学道不能脱离烦恼，开不了智慧。等一下再来扫，可是这个庭园现在就很脏乱，假如每个人都能随手将一片片的落叶捡起，当下这个庭院不就很干净、很美好了吗？”

·把握



修行人若要断除烦恼，就得好好把握当下。我们也常听到有些人，请他做一点好事，或叫他来修行，他说：“我现在没空，等我有空以后才来。”现在不来修行，要等到什么时候呢？真的到了那个时候，因缘会使你如愿吗？不一定！所以，我们常说：“做善事缓不得，当下要把握。”有了行善的机缘，就要赶快把它做好。

仔细想一想，人生的前途、事业又何尝不是如此呢？当机会来临时，须即时把握，就像捡落叶一样，有了就把它捡起来，不要拖拖拉拉，等这个等那个，等到想做的时候，机会都已经失去，因缘也已改变了。所以，不管修行或做事，把握当下是最重要的。

·双赢



我们的人生，最重要的一件事，就是重视当下，佛教也一再强调：“凡事要把握当下”，当下这一刻、当下这一念，最为重要，我们不重视当下，虚度现在，那么如石火电光的当下逝去，再也追不回来了。所以讲到时间，过去的已经过去；现在的不能停息；未来的尚未来到，过去、现在、未来，就在时间的轮盘上转动，永不停止；我们在自由轮转不停的时间中，要掌握刹那、刹那的时间，念念与清淨善美相应，就不会空费现在的时间了。

世间唯一的双赢，就是行善。善行不但利人，而且利己，只要我们发心做一件善事，在利益别人的同时，也为自己积德培福、广结善缘。所以，每个善行，都是在为自己的未来创造有利的条件，吾人千万不能放弃任何行善的机会，应该当下就去做。

由《新明日报》出版的《星云大师点智慧13》以及《点智慧漫画7》已经面市，读者可到各大书局购买。售价是每本$13（包含消费税）。