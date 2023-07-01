上个星期去吉隆坡，其实不全是为了参加致力于关怀临终病童的马来西亚儿童安宁疗护协会的开幕活动，有30年没去吉隆坡了，想去看看什么是物是人非，什么是沧海桑田 ……

30年前那一次去吉隆坡是被Y拉去看Bon Jovi 演唱会，我们星期四下午提前下班，马不停蹄地一路开车北上，看完演唱会在一间咖啡店吃了宵夜后便连夜轮流开车赶回新加坡，南北大道半夜起雾，我们开得慢，抵达新加坡时已经是星期五早上6点，睡一小时，洗个脸后就回去上班。那次是个轻率的冲动，在路况不熟的国外开车，最忌在夜里疲劳驾驶，然而谁在年轻时不曾做过傻事呢？重要的是，年少轻狂后能否静下来反省，增一点经验，长点智慧。

Y是我机械工程系的同学，大三那年，在我们合作一个设计作业期间，和他一起走下梯阶的另一位同学突然跌倒晕迷，送院后被诊断是脑血管爆裂，动了紧急手术还是抢救不了，当天午夜就走了。Y知道那名同学的父亲是名清洁工，家里情况很困窘，就四处筹钱帮那位同学的家人办丧事。我告诉Y，你放心去做你认为应该为朋友做的最后一件事吧，作业我一个人做就可以了。送朋友去火化后，憔悴的Y重新“归队”，隔天午夜12点是交作业的最后期限，我们在晚上11点50分赶完报告，匆匆地套上拖鞋，一路狂奔去交作业。