衣若芬：“南洋画派”非憧憬

“画派”的“派”似乎标志某一种群体的统一情形,但是,翻开艺术史,以地方命名的画派,除了相近的地缘关系,画家各有千秋。

姚梦桐老师的文章题目说:《“南洋画派”——纯然是论者流淌心中的美丽憧憬》(The Nanyang School: A Fantasy in the Hearts of Commentators),欣赏和导览过“狮城美术·百年光华”特展,我想让作品“有图有真相”,“南洋画派”的确存在,并非憧憬。

姚梦桐的论据是:1950年代南洋美专校长林学大鼓励马来亚特色的艺术创作,强调地方属性和社会功能,所谓“南洋风”的新美术。赤道艺术研究会(1956-1972)曾经实践这样的主张,但是随着团体解散,南洋风也烟消云散了。因此,1979年在吉隆坡举行的“南洋画家回顾展”,展出林学大、钟泗滨、陈文希、刘抗、陈宗瑞、张荔英等人的画作,T.K. Sabapathy 和 Redza Piyadasa认为他们具有“南洋风格”;以及1985年《南洋商报》直接指出这些画家形成了“南洋画派“是不周详的。

6月24日国家美术馆前馆长郭建超将2月间主讲的《南洋两风(格)》用英语发表,本来要谈的是“风”和”“风格”,英语题目翻译成“The Two Nanyang Styles”,好像把1950年代和1980年代谈的问题对立起来了。