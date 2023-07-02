“以欢愉的心情取代忧愁……”

星云大师说：分享故事：有个犯错的年轻人，被关进牢里，整天面对凶神恶煞的牢友。从进牢房的那一刻，他的心就明了，他一定要改过自新，出狱后重新做人，所以，他知道自己该干什么，不该干什么。

他告诉自己：犯了错，就该受到惩罚，但人生不能因一次错，就得全盘皆输——他坚持在监狱里写文章，写每天的点点滴滴，写自己的立志，并时时以不同的话语激励自己。尽管周围的环境很不好，时刻有人来骚扰，但却不能浇灭他心中的炽热，他知道，一切阻挠只是考验，他得时刻保持乐观向上的精神，这样才能有改过的决心。于是，出狱之后，他成功地摆脱过去的自己，好好地创业当小畈，并告诉自己，绝对不要再回到监狱！

·薄弱



要心能明，可以做到三点：

一、以欢愉的心情取代忧愁：人的情绪如潮水起伏，难免有低潮时，尤其遇到挫折、委屈和失意，更是忧愁、烦恼不堪。我们自己要有自觉、要有力量去转换，要营造欢愉的心情来取代忧愁，不要让今日的忧愁延续到明天，能够时时保有欢愉的心情，我们才会有突围的动力。

二、以奋斗的意志取代颓丧：时刻提醒自己：有耐力与斗志的人，才能抵达终点。而意志薄弱的人，难免因路途崎岖、风雨侵袭、世情浇薄，甚至自己体能欠佳而灰心泄气，乃至倒地不起。所以，我们不能颓废丧气，漫漫的人生路途坎坷，我们要始终坚定信念，要鼓舞斗志、奋发向上，纵有路障挡路，也要勇敢跨越。

三、以勤劳的习惯取代懒惰：每个人天生的才智虽有优劣不等，每个人也都会遇到不同的障碍而导致起跑点落后，然而，上天却平等地赋予每个人一项有利的创业资本，那就是勤劳。一个人只要肯勤奋，就有致富的机会，至少三餐温饱不成问题。反之，一个人如果好吃懒做，即使家有万贯财产，终有用完时。

·困局



人生充满逆境，然而，只要我们心能明，知道自己的处境，知道自己要做什么，保持一颗乐观的心，逆境就会变成顺境。许多年前，记得有一次到花莲监狱弘讲，我（指星云大师）一看，2000多个十年以上的重刑犯都是年轻力壮的年轻人，我心中一时有感，就对他们说：“你们为什么要犯案来受这样子的重刑呢？假如你们当初跟我出家做和尚，我们的佛教一定因你们而光大。”我想，我要让他们知道自己有希望，也知道心灯要明，就能走出困局。

由《新明日报》出版的《星云大师点智慧13》以及《点智慧漫画7》已经面市，读者可到各大书局购买。售价是每本$13（包含消费税）。