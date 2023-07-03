看完《怪物》散场出来……请等一下，你看过了是枝裕和这部新片没有？如果没有，那么还是先去看电影吧，除非你一点也不介意我剧透，OK……看完《怪物》散场出来，我才恍惚想起比利时片《亲密》（Close）。两者可以说是异曲同工，但我相信只是纯属巧合，虽然主干都是两个小男孩之间说不出口的幽微情愫，可是相似的地方也仅止于此而已，两者处理方式不尽相同。

前者是直线式集中描述两个男孩之间，那种友谊以上而爱情未满的关系，因恐惧而一点一点分崩离析，进而导致悲剧发生，叙事手法感觉有如费洛蒙的发生那样自然；后者野心较大，用罗生门的方式让我们瞥见校园霸凌的残酷、教育体制的伪善以及日本社会的扭曲，所以叙事手法也很别扭。不管你喜不喜欢，坂元裕二会这样处理这个故事完全合情合理，并且留下一个开放式的结局，两个男孩在他们的秘密基地快乐地奔跑着，他们已经死了抑或仍然活着，取决于你是个乐观还是悲观的人。但我是个乐观的悲观主义者，在我看来，两部电影都是悲伤的。如果我认为前者更悲伤一些，那是因为，即使是在这么自由的天空底下，我们仍然是不自由的。

今年年头，是枝裕和与坂元裕二还有坂本龙一携手合作这部《怪物》的消息出街时，台译新闻稿上明明是说“在某个暴风雨的早晨，孩子们忽然消失了……”，让我非常好奇这到底是怎么样的一个故事，为什么整个城镇的孩子们都不见了？他们去了哪里？所以看到第三段时，发现原来搞失踪的只是两个男孩，我在心里嘟哝了一声“什么嘛……”。