在满员四人病房住了几天，趣闻轶事不少。

我是四号床位，D病人。其他三位跟我年纪差不多，说老不太老，却也在谈论何时开始拿CPF退休金了。

A病人清瘦矍铄，开朗健谈。他说他一直身体很好，没生过什么病，前几天走路上坡时突然感到一阵呼吸急促和气闷，回家休息后没事了。老婆觉得不可大意，催逼他去看医生。医生做了化验，发现他有高血压和高胆固醇等，再做进一步检查，竟确诊心脏血管堵塞，立即住院动手术。

“手术进行几个小时，装了三个支架。”他向我详细解说，“手术过程中我并没有全身麻醉，眼睛盯住显示屏幕，自己的心脏内里看得一清二楚。我必须保持清醒，听从配合医生指示，随时屏气、吸气和呼气……”他说得轻松自在，我听得心惊肉跳。他总结道：“所以啊，人老了，不可太自信。我平时三天两头吃辣椒螃蟹，以后要忌口。”出院那天，护士叮嘱：“回去好好谢老婆，她救了你一命。”他答：“先去看孙，我有六个孙呢！”

B病人应该颇有地位，很多人来看望他，态度都很恭谨甚至巴结。两个年轻女儿，以及仍还显得年轻的妻子轮换陪他，总听到他为什么小事训斥她们。有天早晨他按铃叫来护士，抱怨送来的早餐是“一堆垃圾”。负责订餐的员工来了，声辩道，早餐配套是你自己选的，他却一口咬定，员工没有给他看全部餐单，故意误导他。院方息事宁人，拿来餐单，让他再选了自认“满意”的配套，过后送来了，他原封不动尝都不尝。此君晚上10点过后仍躺卧病床煲电话，时不时很大声。看电视到午夜，音量扰人，A病人屡屡在床帐内咳嗽示意，不见效，不得已唤来护士，请求转告B，是睡觉的时间了。

C病人是个商人，善于通过与医生护士的刻意交流，彰显他的业务做得如何火红，在越南、泰国等地都设有分厂或办事处。后一天，A病人和B病人出院了，晚上有个印度尼西亚籍的中年护士来给他换药，他和她攀谈起来，一个陈述成功史，一个哀叹辛酸经，越说越投机。可能觉得病房里只有我（正假眠呢），没甚顾忌，说起那护士至今还没有小孩，C病人坏笑揶揄，哦，是没有时间呐？那护士含羞嗯嗯。双方“尺度”倒也默契得恰到好处。

人一旦生了大病，精神涣散，自然而然就少了层防护，多了份暴露。同病相怜，随心所欲亦情有可原，苛求“洁身自好”未必合适。