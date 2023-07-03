幼吾：王振春《昨日海南街》

有人说：“要知道海南街，去问王振春”。对于这样近乎众口一词的说法，不是没有由来。数十年来，王振春著书无数，出版“根的系列”达15册。他的作品多数聚焦本地的历史掌故、风俗文化，尤其是记录在小坡聚居的海南族群各种独特事物，各行各业，街坊邻里，大小人物等等，无疑是海南街权威、百科全书。王振春在他父亲王公大珍所经营的店里“顺成隆汇庄”成长，在海南一街（密驼路）上学游戏，运动打球，以及娶妻。对于海南街的地方故事，他娓娓道来，如数家珍。所以要知道海南街事迹，的确非王振春莫属！这次喜见他的《根的系列》第15册《昨日海南街》面世，是相距不到两年前才发布的系列第14册《话说密驼路》的出版，可见他孜孜不倦，从不怠懈，勤奋著作的工作态度。他一辈子在报界服务，写下300多篇新加坡的历史、新加坡的根的史实。

新加坡开埠200多年，立国将近60年，是要为这年轻国家动笔实录和修纂国史的时候，它能让后人知晓新加坡前人历史及社会发展与演变，以及他们所遗留的宝贵经验，鉴古知今，作为后事之师。我们不需要古人所谓的“史官”，我们国家已有不少记录史实的作家，把他们身边所见所闻所接触的经历，以及身历其境的事情记录下来，然后将这些各家所言的文章加以整理、校勘及核对，集腋成裘，就是一册新加坡史的纪实文学了。

王振春已达耄耋之年，精神矍铄，充满活力，退休20多年，仍然笔耕不辍，他博闻强识，对一事一物充满热情与感情，所写的言辞跃然纸上。实乃性情中人。