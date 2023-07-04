百胜楼的“书城音乐书局”今年初因业者年事已高无奈关闭，月前由土司工坊取代。那天正好路过，喜见新业者保留了大家熟悉的青底蓝字招牌，再将新招牌叠在上面，新旧交融。

不仅如此，咖啡馆内还放置了不少与音乐相关的旧物品，是对老店的一种缅怀与尊敬。新旧招牌一起并用，这样的作法我还是第一次看到，不单构思新颖，还具有诚意，两全其美。

这让我想起国外一些著名国际餐饮品牌入驻旧建筑物的情景。那年在罗马的麦当劳就感受到很特殊的用餐体验。这间快餐店设于一栋古建筑底层，必须随阶梯往下走，颇有地下室的氛围。该店保留了旧建筑的典雅结构，配搭一贯的霓虹灯招牌和菜单，照亮馆子，新旧相辅相成。

倘若这家快餐店被打造成与其他分店一样的面貌，那就显得千遍一律，不但毫无特色，也不懂得尊重当地的建筑文化。

10年前的一趟香港之行，我和游伴特地去了位于中环一带的星巴克打卡。我不是星巴克的常客，一来对咖啡敏感，再说咖啡馆的价格贵得令人咋舌。然而，这家星巴克入乡随俗，装潢仿效香港的旧冰室，兼售卖鸳鸯饮料和菠萝包。除了美人鱼标志，丝毫没有丁点星巴克的味道。

这是星巴克首次和当地著名的家具和设计品牌G.O.D“住好啲”共同擦出的创意火花，也是对香港本土精神的颂扬。遗憾的是，这家很有王家卫电影feel的咖啡馆两年前打烊了，理由是当地近年出现诸多这类山寨版的咖啡馆，已失去它原有的意义。

无可否认，星巴克的发展速度之快，尤其在中国，已经无孔不入。经常在一些旅游区看到这个绿色标志悬挂在古建筑外，很是唐突，甚至有些抗拒。说来奇怪，有时因好奇会不经意走进去看看格局有何不同，店面设计有何巧思，偶有意想不到的发现。

杭州的曲院风荷景点内有间星巴克，我认为是该连锁店中最美的咖啡馆。所在地是崇文书局旧址，其建筑古雅，坐拥葱郁的园林景色，同时面向荷花池，如诗如画。我最终还是抵挡不住买了杯抹茶，静心享受，只为了沉浸在这绝美的氛围中。

对于这些新旧交融的店面，我平时会当作一种生活情趣来欣赏；看著名品牌进驻老店或旧建筑，如何保留其精髓，并发挥创意打造出接地气的个性化空间。这也是城市发展的必然过程，耐人寻味。新旧交替之间，怀旧与创新要如何拿捏确实是门不简单的学问。最重要的是做出诚意来，消费者绝对感受得到。