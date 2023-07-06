6月上旬，飞到澳大利亚昆士兰州的首府布里斯班市，由于南半球6月是当地的冬天，天气好得不得了。目前布里斯班人口约250万左右，位于昆士兰州的东南边，东濒太平洋，布里斯班河以西南东北方向流入太平洋的珊瑚海，河流是弯弯曲曲的，市中心就在河近末端的北岸，这里的水是海水，有潮汐现象。由于地形的缘故，市中心就如一个半岛，当地人喜欢把河向大海流去的左岸称为北方，右岸称为南方，虽然市中心在北岸，但南岸与北岸遥遥相望，尤其是在河边，有长达数十公里的人行道和单车道，并有天桥连接南北二岸，加上汽车高架桥，两边的基础设施建设相当齐全。我在河边散步，发现南北二岸都还在大兴土木，原来2032年的夏季奥运会将会在布里斯班举行，明白了。

北岸的市中心道路设计很英国式，西北东南向的大路都以大英帝国的国王为命名，如乔治街、艾伯特街、爱德华街，如此而已，西南东北向的大路都是以王室的公主为命名，最中心的当然是女王街，南边是伊丽莎白街、夏洛特街、玛丽街、玛格丽特街、爱丽丝街，北边是阿德莱德街、安尼街，果然是男女有别！

虽然布里斯班城市的公共交通系统十分方便，但交通费相对比较高，许多市民都喜欢开车，我发现在这个城市，无论是北岸或南岸的购物中心全部提供全天候2小时甚至3小时的免费泊车，当然超过了这个免费泊车时间，下来每小时的停车费相对的高。由于这个城市的冬天不会太冷，过去几年澳大利亚南部冬天很冷的城市居民不断地在布里斯班置业，加上2032年夏季奥运会，在这里的房地产价格在疫情后已经节节攀升。