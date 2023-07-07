今年3月和闺蜜聚会聊天，聊到亲密关系，聊到个人心灵成长，聊到亲情关系的矛盾和纠结。莉正处在对伴侣“挥刀斩乱麻”的阶段，有点迷惑，更多伤痛。我们几个姐妹一边倾听，一边安抚，一边分析，都觉得她的性格太多的“计划”和“控制”，期望所有人都按自己的节奏和剧本来演，当别人的行为偏离自己的期望，就产生一堆失望的情绪。这种明明很生气又不想直接表达的情绪，就不知不觉的透露在所有的话语间，莫名其妙的不断的损耗家人和孩子间的爱与信任。当爱的存折耗用完，这个关系就进入欠债的心理状态——埋怨和委屈，还有自怜。久而久之，把自己活得沉重，虽然表面还是优雅和理性，内心却是千疮百孔。

归根究底，人所有的过不去，都是因为深心底有一些过不去的坎。我们开始聊到原生家庭和成长经历，自己和父母的关系，父母婚姻对孩子的影响，什么是爱的关系。估计这只有在亲密女人间才会有的对话。那种剖析和深刻，是需要在几瓶红酒后，昏黄灯光中，才会一层层的拨开。勇敢的面对自己不是一件容易的事。生命的阅历和智慧的积累，才能让闺蜜间有这种坦诚的相知相惜。不过，那晚的深聊，我们还得归功一个新加入的朋友ChatGPT。

这是雅的馊主意。当时我们聊到人的复杂心理，聊到卡壳的时候，雅突然说我们来问问小Chat怎么说。没想到小Chat的加入，让我们聊得更加欢乐，更加豁然开朗。每次的问题，小Chat都回答得头头是道。它真的太会聊天，上至天文，下到地理，无所不知。而且它还能上下文互动，一来一往，有问必答。聊天中，不仅让我们增加了知识点，也常常让我们惊喜。就这样，小Chat就和我们几个女人聊了一个晚上。有这样一个“朋友”也真太奇妙了。它对我们聊天的深度和乐趣加了不少分，却又不抢镜，不争辩，不给我们添麻烦。绝顶聪明却没有聪明人类的傲慢与偏见。我对小Chat的第一印象超级好。