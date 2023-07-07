我爱为亲友庆生，因为特别喜欢给我爱的人那种被爱包围的滋味。生日，是纪念来到世界探索与体验酸甜苦辣的日子，每年过生日成为记录人生的成长记号。无论那一年过得如何，都该好好庆祝，如果生日能被人记得并疼爱着，更是好。

数月前，我就和家人开始策划一场跨海的生日派对，寿星是我老公的大姐。她21岁时曾因突发性心肌炎而从鬼门关走一回，如今迎来值得庆祝的半百年岁。大姑是我们敬爱的家人，她用无私的爱照护每一个家庭成员。老公说以前爸妈出外工作，都是她和二姐照顾他和双胞胎弟弟。我的大儿子出世时，大姑毛遂自荐地天天来帮小侄儿洗澡，她是我们有求必应的神灯精灵。

地点锁定新加坡的后花园——印度尼西亚民丹岛。18名家人以一小时的船程开启三天两夜的度假之旅。我们入住万豪酒店旗下的度假村，舒适的帐篷客房能容纳四人，户外卫浴的雨林花洒是一大亮点，能与大自然无缝连接。会选择这家酒店的原因，除了帐篷客房外，也为了美丽的水晶礁湖，躺在沙滩享受日光浴，看着湛蓝海水，绝对能放松心情。酒店有许多水上活动，缆绳滑水、大型滑梯、独木舟都很适合热爱运动的家人，另外也提供越野车、夜间赏萤火虫、射箭、卡拉OK等，还能安排到奎笼享用海鲜大餐，让全家老老少少都有了宾至如归的感觉。