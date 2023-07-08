李天葆：絮花飘满头时，梦正浓

众多模仿白光的，只习其妖艳，而不知其放逸爽朗，徐小凤取此特色，发展出豪迈浑厚，几近日本演歌风格。

1984年徐小凤的时代曲歌辑，标题是《秋水伊人》，龚秋霞原唱。里头致敬的有梁萍佩妮崔萍，吴莺音，甚至潘秀琼……至于勉强算得上是一代妖姬的歌，只有《未识绮罗香》——歌女红菱艳的插曲，唱片版本是邓白英灌录的，也许那时的女主角白光忙碌得没心思，不多久就去了东瀛，迎接另一段生涯。当年徐小凤录音带封面，珠灰色底子，三分侧面的歌女低眉，唇沿一抹桃红，举起檀香扇，一边是大波浪鬈发……低垂眼皮一撇更深的珠灰眼影，略带岁月风霜，所唱的是有年代的歌，重叠明灭的仍然有着艳魅的亮光，低调，却让人记得她过去的名号：小白光。唯有后来出版的演唱会录音，才听见她的成名作《恋之火》——那种属于鬻歌灯红酒绿的沧桑，眼波流，半带羞，都是表象，点点的泪痕，满眼秋，也不过是过程，最后的水云飘荡，不迟留，才是万事皆休的手势——祖师白光的慵懒不在乎，三分媚态，徐小凤索性洗去任何柔媚，仿佛化身舞榭歌台的旁观者，陈述一段奇花浮沉的歌词，探戈音乐，小提琴流泻呜咽，歌者妆点华贵，一支舞之后，艳光也随即黯淡而去。众多模仿白光的，只习其妖艳，而不知其放逸爽朗，徐小凤取此特色，发展出豪迈浑厚，几近日本演歌风格——后来便是一种俯仰人生的态度，纵使不是菜根谭，也是某种生命历练，于是《风雨同路》《随想曲》《顺流逆流》才是淬炼出火凤凰金莲花的三部曲。

1969年马来西亚出版的七吋小碟，都是唱白光的首本曲——原唱本尊高兴不高兴，也顾不得了，要很多年之后，徐小凤才小心翼翼，歌辑绕过了白光，唱《明月千里寄相思》《溜走了的爱情》《良夜不能留》，其用意不能不说是费煞苦心。就怕人说她依旧眷恋那点光环。之前她倒是不在乎的。