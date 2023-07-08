最近重新阅读了村上春树的散文集《关于跑步》，并不是为了学习健康法，而是因为我非常佩服他对写作的执着、认真的态度和持续力。自从成为专业作家后，他就开始跑步，每天跑步或游泳一个小时左右，当成一种生活习惯。他每年都参加一次全程马拉松，坚持周而复始、日复一日，认为要保持持续力的秘诀就是要有强壮的、顽强的基础体力。如果体力减退，思考能力也会随着微妙的衰退，会失去思考的敏捷性。因此即使身体很累，他也会告诉自己：“这是我人生无论如何不做不行的事”。

在过去十年里，我也养成跑步与骑脚踏车的习惯。每天骑行半小时的脚踏车，加上半小时的跑步让身体放松，是一种很好的中度带氧运动。其实我觉得这两项运动的最大好处是让个人抱有更大的自信心。但前不久，医生建议我最好不要跑步，因为X光片显示我两脚的膝盖都有退化性病变的现象。在一次偶然的机会，我在网上看到日本田中广明教授（Prof. Hiroaki Tanaka）讲解的慢跑（slow jogging）作为一种有益健康的运动方式。他是慢跑协会的创始人和主席，也是全球领先的跑步和慢跑专家之一，在此领域研究了30多年。我在YouTube上观看了几个短片后决定试一试。

田中广明教授提倡的慢跑有几个要素：动作要轻松，舒适，不要过于激烈，让自己感到放松愉快，不会感到气短；要采用前脚掌着地的方式，提起脚跟，略微弯曲膝盖，以免对膝盖造成伤害。这种慢跑可以在室内或户外，或原地跑步。在慢跑时保持一定的节奏感，可以使用手机上的节拍器应用程序（metronome），设置每分钟180下的节拍，帮助自己进行180次的步频。慢跑几个月后，我感觉效果不比跑步差。慢跑的尝试让我体会到无论是在室内还是在公园里，都感到这是一种非常放松的运动方式。