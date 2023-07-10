《美食、祈祷和恋爱》（Eat, Pray, Love）出版至今竟已17年，电影上映也有13年。读书时，这部自传文艺少女们几乎人手一本，多少影响了大家对旅行，对自我价值，对爱与独立的思考与向往。电影里，女主角Liz骑脚踏车穿梭水稻梯田之间的画面，是很多人憧憬的、自由的30多岁女子面貌。

岁月荏苒，同样是30多岁的我如今初到峇厘岛，不由想起书中描绘点滴，老药师Ketut Liyer、疗愈师Wayan等书中人物突然鲜活起来，好像就在身边某个角落。人一生中会读很多书，但十六七八岁读过的书总是最难忘，时过境迁，书中每个情节却历久弥新、历历在目。我走进Liz的故事里，有永远过不完的夏天和永远不会结束的一场恋爱。

书中不断提及“balance”。峇厘岛的阳光明媚里，躁动与平静在拉扯，这里既是逃避之所也是重生之地，处处都在打破平衡又寻找着平衡，美食也如此。我觉得印尼杂菜饭（Nasi Campur）就是平衡的表达，在峇厘岛吃了不下十次，次次不同，次次多彩又和谐。产自当地的蔬菜、鸡蛋等配料摆放香蕉叶上，包围着用当地稻米蒸的饭，仿佛在接受大自然之礼。中间主角，大多是香茅肉串（Sate lilit），细腻的肉馅包裹在香茅上，经烤制后肉香混合柑橘香，实在开胃。每家食肆对这道本地佳肴都有不同诠释，但每盘端上来都如此平衡，色彩与口感结合、传统与现代相融，味觉在舞动，每一口都在庆祝这丰饶的土地与海洋。