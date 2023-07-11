黄宏墨：这世界那么多人

这世界那么多人，为什么会与你相遇？为什么会是兄弟姐妹？为什么是夫妻、朋友、同事？为什么爱恨情仇？

从宗教的角度来看，这些种种都有它的原因，从一般人的逻辑来说，这都是生命过程中的偶发事件，没什么大不了。无论如何，各有生活的体验和领悟，无需排除所有的可能性。以笔者来说，只想结善缘，就算有过结，就让它顺其自然的解结，不要加深怨恨，放下、走人。

生命是来开心的，不是来浪费时光的。生活的有趣就是每天遇上的人和事都是一次新发现。若是从生到死都是一个思维模式，可想人生是多大的蹉跎？

上个星期五与菁云一起做直播时就深深感受到这种奇妙。这世界有那么多人，就偏偏有一群人与我们两人在网上一起谈弹畅唱，听我们各自谈着生活感想，然后当场有趣地回应我们的弹唱；一些喜欢热烈表态鼓励，一些选择按赞了之后，默默地坐在舒服的家里喝酒听歌支持，这是多美好的相遇啊！

另一个傍晚，下班后与兔子到老街用完晚餐还不想回家，就随着一群寒带来的旅客，一起穿越闷热的南洋马路到对街去看岛民跳广场舞时也有同样的感触。

隔着广场的两头是很有意思的两个息息相关，但在格局上又迥然不同的世界。一头是芸芸众生热闹的用餐处，一头是古色古香庄严修道的清净佛庙。单是这场景已经够成为吸引人的电影开场画面，若是再把镜头拉高俯瞰中间广场上夹着的那一大群穿着一闪一闪亮晶晶鞋子，随着强劲节奏齐齐左右转身，齐齐忘情摇摆的昂哥安娣，你会发现人间的七情六欲，原来一直都在浮动着。

不管白天他们是怎么样的一种生活、身份，一旦到了这里，你会发现他们的笑容是多么的灿烂尽兴。看到他们随着音乐忘我的踏着舞步欢腾，你会开始怀疑所有的教条：人生一场，真需要步步为营记住每一份忧伤吗？真需要时时压抑保持矜持吗？人生得意须尽欢，莫使金樽空对月：难怪李白会那么说。

坐在一段距离的梯阶上看着这么生动的画面，不由然地哼起直播中弹唱的《这世界那么多人》：这世界有那么多人／多幸运我有个我们／这悠长命运中的晨昏／常让我望远方出神……有缘相遇真是光阴飞驰中的一盏灯亮，相逢从来都不恨晚，看着他们踏着上下一心的脚步，一起欢快地舞向岁月的金黄：真美妙！