这次台湾金曲奖颁奖人报错得奖者名字的乌龙事件，可说是包办了整个金曲奖的讨论热度，即使是对金曲奖不太关注的朋友，也纷纷上网观看颁错奖的视频。许多网民批评颁奖嘉宾没有提前做功课，熟读颁奖人的名字。而当事人艾怡良也是当天晚上就开直播爆哭道歉，让人看了十分心疼。

也许有人觉得颁奖只是念个名字，哪有那么难？恰巧过去两年我都需要协助公布红星大奖的得奖者，因此可以分享一些个人经验。通常在颁奖环节中是没有背景音乐的，全场的气氛完全依赖颁奖人控制，特别是当你打开信封的那一刻，能明确感受到每位入围者满怀期待的目光投射在自己身上，大家屏住呼吸等待你念出的几个字。作为颁奖人，你可以想象到压力有多大。

公布青苹果奖有惊无险

我第一次经历是几年前在红星大奖公布青苹果奖的得奖名单。因为我比较少参与戏剧，所以对入围者相对不太熟悉，我事前做了点功课，大致了解入围者的基本资料，看了他们的照片，确保姓名的正确发音。但是到正式颁奖的时候，我才发现难度不低，因为当天小朋友的打扮跟戏里的造型是完全不一样的，所以很担心认错得奖人。

我想只要自己能正确地念出名字，得奖者会自己站出来领奖，所以应该不会有太大的问题。结果当我念出得奖者的名字时，那名得奖者似乎也吓到，愣住了片刻，没有第一时间站起来。正当我犹豫是否需要再念一遍名字时，得奖者终于站起来领奖，这次的经验算是惊险过关。

今年的红星大奖，颁奖的方式有做一些调整。许多奖项都是由主持人宣布，然后得奖者自行上台领奖。主办单位事先贴心地帮我和主持搭档桃子姐准备艺人的资料。由于入围者众多，加起来有100多人，资料卡厚厚地一叠。桃子姐笑说她可以去当荷官发牌了。由于我较熟悉入围者，公布得奖者之前，我会和桃子姐作再次确认，所以一切进行得十分顺利。

颁奖卡排版造成混淆

红星大奖的颁奖卡上只写奖项的名称和大大的得奖人名字，所以比较不会有念错名字的情况发生。而这次台湾金曲奖根据新闻报道的颁奖卡内容，除了有得奖人的名字，还有很大的评审委员签名，乍看之下，确实很容易误认那个签名就是得奖者的名字，巧合的是，评审的名字和入围者的名字只差一个字，这才误导了颁奖者，可见颁奖卡的排版十分重要。

这几年颁奖典礼喜欢找非专业主持人来主持，可以增添话题，但是如果现场有专业主持人把关，或许一些突发状况可以及时化解，将失误降到最低。所以找一些流量型艺人搭配专业主持人，应该是不错的选择。