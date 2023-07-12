阿果：1984的木麻黄

我总把木麻黄幻想成文化古国的苍劲老松，无限浪漫遐想。于是当时就把一株描进画里，毕恭毕敬地，如同描绘着13岁时，对自身悠远文化无限美好的憧憬。

颇为意外，没想到搬了几回家，竟然还藏着中学时期美术课的作品。那一叠旧作，由黑色塑料袋包裹着，原来一直搁在衣橱最高处，岁月遗忘的角落，巧妙呼应着一句成语：束之高阁。好一些画纸早已严重发霉，写满斑斑驳驳错落泛黄的叹息，如雪花如泪影，那是岁月镌刻的痕迹，不动声色，烙下印记，再也抹不去。



更感动的是，其中好几幅的户外写生，画的均是40年前母校华侨中学的景物。都说睹物思情，看着当年稚嫩的笔触，画中好些景物早已不复存在，难免唏嘘。

升上中一那年，恰逢特选美术课程AEP（Art Elective Programme）正式开办，母校正好开设该课程，开学朝会上，校务主任公告第一届招生未满，有兴趣的新生依然可报读。当时我眼前一亮，之前对之并无听闻，一想到可上专门美术课，满心期许，不作他想就立即申请，经过一轮笔试顺利考入，于是开始了在华中四年的美术学习。还记得头两年，负责老师Ms Ruth Ng布置了大量的写生作业，人物、静物、景物皆有。而今依然留着的好一些素描，就是当时13岁时，在校园各角落完成的景物写生。