跌不下来的位置 是非常孤独的位置

2012年Whitney Houston（惠特尼休斯顿）骤逝，传奇巨星，无可比拟的天籁，无数传世的经典。当时翻看她生前影像，人生最后阶段几近荒唐，嗑药，上电视乱说话，但她依然是人们尊敬的传奇，逝世当天美国总统在白宫致哀。如果一个人到了“玩不死、跌不倒”的高度，就似苏东坡《水调歌头》的名句：“高处不胜寒”，知音难觅呀。

近期李玟Coco骤逝，引发大众对抑郁症的关注，这是必要的。但大众很难有代入感的是巨星过着什么样的人生。我常和朋友说：明星是很难交朋友的。形象越世俗化的明星，确实更能有良好的社交圈子，比如谭校长、曾志伟、成龙，比如小S、阿雅、范晓萱姐妹淘。反之形象越完美的越难，他们对友谊的付出毋庸置疑，比如张国荣与梅艳芳，比如Coco和Elva萧亚轩。惺惺相惜如此，最痛苦时也没有惊动挚友，事后，也看不到挚友的心碎。

萧亚轩、张国荣像孩子前阵子看了姚谦专访，谈到在萧亚轩事业巅峰时，他和萧妈妈已经准备好续约，可是萧亚轩站在屋外，死都不签，然后消失1087天，带回一张专辑“1087”回归。柯震东出事时，所有好友噤声，萧亚轩发文：“他一定很害怕。”网民留言骂柯，她不顾舆论怒怼。她也是个孩子，不懂经营买卖。萧亚轩患抑郁症快10年了，长期停工的她也让粉丝挂心。