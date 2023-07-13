张曦娜：许云樵的选区故事

许云樵对当时的选区做出条理分明的分析与描述，在当时为读者提供选区参考资料，于今日已成历史文献，我们有幸在史家留下的研究成果中，寻找到昔日土地的点滴痕迹。

六月间，马来西亚学者廖文辉携了8卷23册《许云樵全集》到新加坡，先后在报业中心与国家图书馆举行了一场新书发布会，一场书籍推介会。我在网上读了全集的目录，深感其工程浩大，编纂不易，而因为个人原因，我对第六卷《史地掌故》尤其感兴趣，特地上图书馆翻阅新书。



1977至1978 年间，许云樵（1905-1981）于《民众报》写了系列狮城掌故，介绍新加坡各选区的变化、沿革与现状，这系列文章也是许云樵生前最后几年的手笔，且过去从未收集成书。随着岁月流逝，我相信也没几个人知道或记得这些篇章。《许云樵全集》编辑团队“抢救随时湮灭的学术成果”的初心与用心确实令人敬佩，因为他们的认真，这些遗失在岁月中的地方掌故，得以回到世人面前。

许云樵为《民众报》半月刊撰稿的日子，恰好我在杂志编辑部任职，略微知道这位南洋史家写下这系列掌故的缘起。而提到这些文章，不得不提《芳林区街名考》，这篇文章虽然并非原载《民众报》，却因为此文，许云樵与《民众报》结下了书写选区故事的缘分。