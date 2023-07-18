何华：黄宾虹及潭渡画家群

黄宾虹的老家安徽歙县潭渡村，可谓“画家的摇篮”，明以后画家层出不穷，但很少商业炒作，多是作为艺术修养而绘。黄宾虹对族中前辈的绘画成就早有关注和研究，原打算编一部《潭渡画家》加以弘扬，后因种种原因虽未完成，他却在研究之后得出了一个惊人论断：“潭渡自明以来，书画名家均在江浙以上，惜后世提倡之者无人，可叹可叹。”

前些天在歙县收藏家郑文锋先生处看到几幅黄宾虹佩服的画家黄吕（凤六山人）的作品。又去圣僧庵看了黄柱的壁画。黄吕和黄柱都是潭渡人，是黄宾虹的族中先人。除了黄柱、黄吕，潭渡还出了黄继祖、黄棓、黄照等杰出画家以及徽派朴学的先驱者黄生。黄宾虹不是凭空而出，艺术和学术环境成全了他。研究黄宾虹，不能离开明清潭渡画家群。“潭渡画家群”，值得进一步研究，黄宾虹已经为此打下坚实基础。

黄宾虹也是大收藏家，他收藏有个特点，不以画家名气大小为取舍，而以作品好坏为标准。黄宾虹最欣赏的五六个画家名单里有恽向、邹之麟。一般而言，这两位在画史上，并不非常重要，但黄对他俩推崇备至，认为“他们的画初看乱七八糟，离一丈远再看什么都出来了，简直像工笔画，愈看东西愈多，村庄、房屋、山林、桥梁、远山、云烟，层出不穷。”黄宾虹这段话用在他自己身上也很恰当。黄宾虹早年有过制墨经历，又开办过造纸厂，他对墨和纸有深入的了解。这些经验有助于他画出那样密密麻麻层层叠叠“乱七八糟”的山水。