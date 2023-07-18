五年前记者朋友小康问我是否能协调制作一场佛曲音乐会，地点在光明山，演出的歌者是来自尼泊尔的比丘尼琼音卓玛（Ani choying Drolma），喜欢音乐的光明山住持广声法师也参与其盛，我顿时心生欢喜，感到荣幸能为这有意义活动献力。

琼音13岁时出家，出生成长于深山幽谷的她拥有一副天生的灵性歌喉，纯净清澈直透人心。她咏诵吟唱的梵音佛曲拥有平静心灵、疗愈身心的力量，让人一听就进入音符的自然感化，轻柔舒畅，深邃飘荡。

2018年筹款建桥

热爱音乐的琼音录制专辑，到世界各地开演唱会，替慈善事业集资，至今已走过各大洲数十个国家，靠音乐和慈悲、博爱在尼泊尔开办学校，建立孤儿院及肾病医院。在尼泊尔她是许多苦难人士和孩子们心中的女英雄，在大街上看到她，众人都会簇拥而上，靠拢取暖……2018年的光明山演出后，她用筹得的善款在高山地区搭建桥梁，当地的山区地形险峻，常有人失足跌入深谷，有了安全的桥梁道路之后，可以避免许多意外。

疫情期间，琼音持续以音乐咏唱为焦虑不安的心灵灌溉音符，滋润心房。去年新加坡疫情稳定后，她再度回来，我们为她在滨海艺术中心完成了一场“琼音心韵”音乐会，在雨过天晴的岛国上，以她悠扬独特的嗓音，抚慰洗涤了许多人的烦嚣忧情。琼音曾说她将每一次演唱都当作一趟修行，听众的每一次聆听就是共修，音乐殿堂散发的奇妙气场，犹如一人善念若滴雨点水，自然自在地荡涤心灵。

不再留恋《你怎么说》

昨天与准备去录音的琼音碰面聚餐，也为来临9月的另一场“琼音心韵”音乐会讨论曲目细节。她爽朗的笑容还是一样的明快喜悦，充满能量。她聊到最喜欢的英文歌曲是“I Will Follow You”，电影里大家一起唱歌的众乐乐，即是她在家乡与孩子们共处的欢乐时光。她年轻时曾听过邓丽君的歌曲，最难忘的是那首《你怎么说》，后来知道歌词述说男女情感之后就不再留恋，她笑说音乐虽然让人动心，但自己还是有分寸的。

琼音的真性情、好声音是尘世里的清泉心流，有幸有这因缘（音缘），与她在时空里相遇，期待9月琼音心韵美妙再现。