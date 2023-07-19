我不喝酒。一次在一个社交场合，为了礼貌，喝了一口威士忌，琼浆入喉让我不受控制皱眉。那是因为我不习惯其烈味，而非难喝或不好喝，然而看在同桌赞助酒的酒商眼里，就成了极为不礼貌的举动，从此被该酒商列入黑名单。

自此，我次次提醒自己，表面功夫很重要，对任何事情不论是否不惯／不悦／不喜欢／不认同，都不能在脸上表露出来，当然更不能说出口，不仅不能轻声对身边的人说，也不能自言自语，因为你不知道什么时候会那么巧被一个眼神或耳朵捕捉到，很容易就被放大，残局难收。

当然，我们都有不希望被人知道或听见的心里话，以及不希望被人洞悉的真正感受，或被看见的对某些事情的不悦表情。因为有些情绪即便会引起共鸣，必定也会有人不同意，很难让全世界对一个人的理直气壮都表支持。比如，当你拿着各种理由和借口强权要霸占他国或他人的世界，必定有两极化的反应。

但事实是，那几乎是不可能的事。因为当今这个世界，有太多，甚至越来越多奇怪的人，莫名其妙的想法，匪夷所思的念头，以致两极化或多极化的局面越来越明显，很容易让听见或看见的人不自觉不受控制地表露真情。

但因为世界照理应该是不断进步，于是我们就得在不赞同不认同的状况下，尝试来一些大方得体的优雅表现，表面和内心态度要如何取得平衡，要如何确保在最没有防备的时候不被人识穿，这种表面功夫是众多人生学问中最考个人涵养和功力的一件事。

在高压的都市生活，我们难免面对种种和重重的生活与工作压力，但这些我们所面对的压力和感受，往往会随着时间的推移有所改变，除非那是你根深蒂固从小就被灌输的概念。我记得很久以前在小贩中心看见日本游客用筷子吃榴梿和螃蟹，当时我心想，榴梿和螃蟹怎么能用筷子吃？当然应该用手，不仅更美味，也更方便。多年以后，没料到我也有用筷子吃榴梿和螃蟹的经验，其实味道还在，只是品尝美食的方式不一样，那也许适合不同人的生活习惯，没有所谓的好坏对错。

当时我有点嗤之以鼻，暗地里取笑，和身边的朋友聊起，大家也同声同气赞同。试想如果当时我的不屑被日本游客觉察到，对方又有点脾气的话，或许就会出现一些难堪的场面。怎样做好表面功夫，如何控制自己的情绪，在职场、社交场合，甚至生活上都是很难拿满分的项目，一时的错口错手，足以遗憾终生。

我的表面和内心其实没有什么掩盖，平日的不苟言笑，足以让全世界觉得我高傲、自负。难以接近，当然是自我保护的一种表面功夫。平日在社交场合上的打哈哈对我来说并不是与生俱来的能力，有时候可以很伤身伤神，一个晚上站着坐着绞尽脑汁找话题，即便美食满桌还是很累人，年纪越大，越需要更多时间恢复元气。

近年流行一个词，叫人设，说到底就是一种刻意打造的形象化表面功夫，做到很真，其实很假，但好处是有效管用——只要不被揭穿。