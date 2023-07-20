不久前出席了一个下午时段的本地艺人演唱会，这位艺人出道刚好40年，给这个演唱会取名为“40风华再现”，相当有意思。无论在政界、商界或是娱乐圈，每逢5或逢10，尤其是逢10更加特别，代表着又进入另一个重要的阶段，两年后的2025年将会是新加坡独立60周年，到时候应该会大事庆祝吧。我在企业工作超过40年，也许也应该把这40年中经历过的办公室政治学整理一下，呈现给有兴趣的读者们。这40年的经历有13年是在新加坡，27年在香港。

大学毕业后，经过写求职信，出席了几次的应聘面试，运气好进入了一家规模不小的金融机构当管理培训生，如果可以重新再来，作为众多培训生的一员，要怎么做才能脱颖而出？我建议首先要深入了解该企业的愿景与目标，而且必须把最重要的三大点牢记在心，随时随地可以应急使用，让听者耳目一新，刮目相看。当然也有必要去研究企业文化，尤其是人事制度，升迁流程，路线图和时间表。

企业每年都会有常年晚宴，不同部门也会有自己的圣诞节派对，通常培训生都会被要求负责组织晚宴或派对，这是个机会，让培训生表现才能才华，也是管理层考察培训生的组织和领导能力。当然龙生九子各有不同，如果你没有这方面的天赋，千万别自暴其短，把好事搞砸了。