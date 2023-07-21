在教育进步科技发达的年代，何谓华人？何为华族？倒是成了难解之题。只能在故纸堆中搜寻海峡华人的踪迹，想要看清他们眼中的华族文化，努力辨识土生文化中的华族元素。

初识海峡华人，是攻读博士学位时展开对于鼓浪屿的研究，林文庆医生在那里拥有不少房地产，能够研究他的房地产，得益于其英籍民身份，他们的房地产在英国驻厦门领事馆登记在案。曾是厦门大学校长的他，回返星洲后对这所付出16年心血的高等学府念念不忘，临终前将鼓浪屿笔山路5号故居捐献给厦门大学，历经波折后，这栋建筑得以修复作为校产使用，室内已不见海峡华人的痕迹。



海峡华人也是教授华侨建筑时不可避免的专题，每每问起本地学生对于华族文化的了解，知道林文庆的人绝对是凤毛麟角，但大多知道峇峇娘惹。由于官方与民间的宣传，以及流行文化的推动，在很多人的认知中，娘惹文化与本土华族文化划上了等号，或者说，华族文化被贴上娘惹的标签，奢华的家具、华丽的服饰、精美的用品，成为娘惹文化的卖点，连装饰性彩色瓷砖也冠上“娘惹”的名称。是是非非雾里看花中，峇峇娘惹被视为富裕群体，讲英文而不谙华语的华人被统称为峇峇。我曾问被视为峇峇的前辈对于身份的定义，他说自己曾是海峡华人，虽然西化，但不是峇峇。

林文庆是海峡华人的代表，学贯中西的他却难以代表海峡华人，很好奇当年海峡华人对于华族身份的理解，以及他们对于华族文化的态度。