白薇秀：女演员的困扰

之前拍《谁是带货王》看了很多直播，除了参考别人怎么带货之外，也喜欢看主播应对粉丝的技巧。最近刷进一个直播间，发现长发飘逸的主播剪了和宋慧乔一样的短发。她看起来清爽，但是没有长发时给她带来的变化。我正想离开直播间的时候，有个评论引起了主播的回应。该用户写了一句“还是喜欢你长头发”，主播不满地回复：“长发有长发的美，短发有短发的好看，不好随便评价一个人，这样是对她的不尊重。”

艺人常被观众品头论足。早期，欧美和本地平面杂志、博客盛行的时候，有些文章专门嘲讽艺人明星的妆容和穿着打扮。我记得刚入行时，公司安排我参加铁人三项比赛。当时我很瘦，三个月的锻炼必须吃比平时多的碳水化合物。因为天天消耗大量体力，怎么吃都不胖，可是比赛结束后，我的食量没有减，结果“发福”了。见到我的圈外人都觉得我看起来丰满多了，比较健康，可是时尚界的人都说我胖了，劝我减肥。那一年的“红星大奖”，我被安排穿一件没有胸罩的吊带裙，结果杂志给了我差评，因为我的平胸和大饼脸。我的信心大受打击。这样的评价，在现今不可能立足，因为有了社交媒体，人们夺回了话语权，Z世代更敢于表达，不再忍气吞声，强调包容的社会。

演艺圈的障碍我演出的电视剧“Shero”已经圆满播出，对手演员在他的社交平台上放一段戏中我和他是欢喜冤家的摘要视频。大部分留言都给予鼓励或赞，只有一人看了这段“偶像剧桥段”的视频，觉得我的演出有违和感，理由是我已经是个“安娣”，年龄40，已婚又有两个孩子。他的评论引起了不少人的关注与回应，主要都在维护我——有的说他应该尊重我，有的说我是好演员，看了没问题。我很感谢粉丝替我申冤，但曾经经历更残忍的批评的我，并没有受到负面影响。这是他的认知，我给予尊重，但更大的层面上，我相信他代表了一部分人的观点，体现出我们社会根深蒂固的偏见。