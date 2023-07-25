上个周末公司培训，这是我第一次来到总部，那地点就在植物园附近。空气冰冰凉凉，身上却开始热烘烘，那些喜欢晨运的人，是不是喜欢这种冷热交替的感觉呢？我沿着花花草草走，仿佛在踏青。

这天要吸收的内容很多，都十分有趣，想必是经过策划者的一番用心。总之，有别于那种坐在椅子老半天或是昂头看荧幕的培训。

正当负责人说得起劲时，显示器突然漆黑发生了故障，但负责人并没有冷场，反而趁着空档问了大伙儿一句：“你们想想，未来三五十年后，人工智能已发展成能取代各种行业，最后剩下什么职业是不被取代的呢？”

当时听了，觉得是道谜语。

即便不说那么远的未来，现今的生活不也逐步被取代了吗？在这人体四肢五脏六腑都能替换的世界，职业算什么？谁能一枝独秀？

难道是宗教师吗？

信仰、心灵、灵魂……肉眼看不见的，也许才无法复制吧！

午休时间，想到门外的自动贩卖机买罐咖啡，却见三三两两的同事聚在贩卖机前大眼瞪小眼，一问之下才知道她们正与机器先生置气。

这部机器先生贩卖机装有监控，但那摄像镜头并不是安装在外面监视投币，而是让我们这些消费者观赏躲在铁箱内的机器先生提取饮料零食的操作。同事们看着它慢悠悠地动作甚是无奈。

同事忍不住向它喊话：“你是Monday blues吗？今天周六呢！”“老板，再不快点，我给差评！”

就在此时，荧幕上闪出字幕：“正清算账款，需时335秒。”惹得大伙儿哭笑不得。

我想起儿时的小卖部，那年代的小卖部习惯将冰箱摆在收银机后方，所以，想买什么冷饮都得知会老板。

当时的冰箱只是四四方方铁箱，不似现在有玻璃门窗可探视里头。于是，我就学大人的口气：“老板，记得给我最后面的那一个，我要新鲜的！”

现在回想，真是败给自己，明明就买支冰棍，还管什么新鲜呢！

我们活在随时被取代的世界，也许有天，你和我一样，站在一部冷冰冰的机器前，想着自己的存在感，迷茫着明天在何方……不妨什么都不干，就静静地回想过往。

也许，有一帧过去能让你静待斜阳，笑看无常。