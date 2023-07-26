老梁年少时懵懵懂懂地，也没有机会接受正规的专业训练，就踏入土地勘测的行业，从学徒做起。过去，土地勘测绝对是体力活儿，用的是基本的测量工具和机械仪器，体积又大又笨重，风吹雨打烈日下扛着走，走的还不全是平坦宽广干净的路。除了考体力，还要考清醒的头脑，一边要循着预先规划的路线和步骤一站一站地测量，一边要细心地收集数据，手写记录；回到办事处，还得把数据整合测算，再绘出图纸。老梁边做边学，一做就几十年。所谓熟能生巧，根据他的说法，普通小住宅地块，他闭一只眼也能做好，而且速度快，数据精准。

老梁没有专业文凭，凭再多的实际工作经验也不能注册成合格的土地勘测师，只能依附在持有专业执照的土地勘测师名下。实际的辛苦活儿都他干，甚至工作机会也多是他在市场上通过自己的人脉揽来的，收费却要与持照者分成。酬不抵工，是他一直以来心理上的一大缺憾。幸好儿子争气，愿意念土地勘测，当年本地没这科系，老梁咬紧牙关把儿子送澳大利亚留学。他的算盘其实很单纯：他日儿子归来，肥水就不流外人田了。

认识老梁的时候我四十刚出头，年近花甲的他俨然已是土地勘测的老行尊了。那一次，我们合作的是一对独立式别墅。老梁的勘测果然神速，半天不到就收工了。我一收到勘测图，马上就动手做设计。项目一切进展异常顺利，很快就要开始打桩了。也不知我是不是天生多条疑筋，工作太顺利的时候，心里就老挂着会不会哪里要出事。把设计图纸摊开，详细地再看一遍。果然，直觉亮起红灯，图中的地界疑似有误。赶到地盘周围仔细再巡视一遍，几乎就可以证实直觉是对的。如果不是即时发现，桩都会打错方位，房子建起来都会僭越毗邻的土地，后果不堪设想。