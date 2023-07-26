司机是最有机会得知车中人最真实心情和各种机密的人。很多人没把司机当一回事，以私召车或德士来说，不过是载送一程的时间，下了车之后各分东西，不再有任何相干，当然不会对司机特别戒备。即便是家里雇用的司机，你可能也觉得在车上的谈话内容不过是片段，声量往往也不会特别大，因此也没有什么戒心。

但司机有耳，句句都听得进，只是看要不要，或什么时候，要将听的八卦说给别人听而已。如果我有司机，必定会提心吊胆，不仅要讨好，甚至还得“供奉”，因为你不知道他什么时候会出卖你。

有时乘搭德士，会和同车友人聊天，基本上不会理会车内还有第三者，要说什么就说什么，骂公司，唱衰老板，嘲讽政府，说别人闲话，爆粗口，基本上在车内的交谈内容不设防，什么都说得出，甚至还可能有一些亲密举动。这些都在车内还有第三者的情况下发生，而当事人完全不把司机当一回事，因为很多人忘了，这个看似没什么伤害力的人，原来其实可以是最有威胁性的危险人物。

电影中经常会看到这样的画面，政府高官在车上商讨国家要事，总会将后座与前座的隔板拉上，以免谈话内容外泄。不知道是否每个国家的高官座驾都有这样的设备，但即便有，也很难保得住秘密，因为司机是载送你到不同地方去的人，就算听不见，也看得到。司机，仍然是非常危险的人物，在间谍场合，往往是必杀的头号目标之一。

不说不知，原来司机在新加坡也算是蓬勃行业。很多富豪家中聘有司机，原因很多，比如事务繁忙，平日无法集中精神开车，或平日应酬多，为免喝了酒后开车违法，还是聘请司机为妙。

我很喜欢开车，经常有这样的念头闪过，有朝一日不想再与文字为伍的话，去当个私召车司机也不错。除了可以满足开车瘾，还能接触各种各样的人物，能“偷听”他们在车内的对话，从中了解民生百态，或许也是一个相当有内容的行业。

司机在车内能看透人生，精彩的内容包括各式各样的恋情。我很开通，若有婚外恋、姐弟恋、忘年恋，或是同性恋的话题发生在我驾驶的车内，都可以接受。我也不是圣人，没有资格评论对错，关键在于恋爱的过程当中不要伤害到其他人，就算有也得妥善处理将伤害降到最低，有真爱最重要。

但我不会、不能，也没有资格去评论，如果我是司机，这些内容会是丰富我路上风光的景色，避免让我瞌睡，这样而已。事实上，我或许也不敢对乘客的谈话内容或要去的目的地有什么意见，因为只要被发现一些敏感内容是从这里进那里出，以后也不会有人敢聘请我当司机，太危险，随时引来杀身之祸。

就像医生，要有职业操守，不能对任何人透露病人的病情。很多其他行业也一样，从金融到保险，从帮佣到司机，如何在该与不该之间取得平衡，要维护正义感还是保护自身安全，得看那双耳朵听得有多清晰，什么听得进，什么再也听不下去。