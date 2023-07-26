树的生命哲学究竟为何？或许就两个字：成全。

樵夫的斧头向树乞求斧柄；树就给了。

这是镌刻在我脑海里的一句诗，出自泰戈尔。那年与三几老友同游台北，来到宝藏岩艺术村，在聚落的招待处看了艺术村的介绍短片“看不见的村落“，片子一开头引用的就是这句诗。

上一期专栏提及中学时期的旧画作，除了凉亭木麻黄那一幅，还相当意外看到自己当年所勾勒的雨树图，画得相当细腻，那是校园一隅的老雨树，树身苍劲，树皮皴裂如鳞，且爬满苔藓、藤曼及鸟巢蕨。原来我对老树的痴迷，早于13岁那时就已确立。而当我多年后重拾画笔，更是难舍老树苍茫的身影。

我心中有树，只能说生来就好之，不必过多原由。当然若真要找出个理由，或许就是树木这生命体，是多么奇特的存在。它们总是不动声色默默生长，无论面对多严峻的挑战，始终不闪避不逃离，一心一意长成天地间风格各异的雕塑，赏心悦目；它们也总是竭尽所能为其他物种默默牺牲奉献，奉献甜美果实，芬芳花朵，清凉树荫，栖息庇护，甚至舍身化作有用之材，或是为文明发展，一再地被动让路。它们没有发言权，所有一切的付出，换来的都成了其他物种认知里的理所当然。

所以我相信，树这生命体，自有它们存在的一套别样的生命哲学。只是这会是什么呢？

泰戈尔诗云：鸟渴望成为一片云，云渴望成为一只鸟。心念如风浪翻动，想是云鸟彼此都忘了，自己其实早已具备流浪的能力，拥有了清风吹向的远方，且本就已徜徉在蔚蓝天空里。树一辈子不流浪，默默扎稳盘根，只朝一个方向奋发，心无旁骛地努力向天空贴近，只是无论如何努力，天空永无止境，终究可望而不可即。或许唯有把自己也活成一片天，才是唯一的答案。让枝干舒展撑开，让枝叶扶疏蔓延，只要不放弃所坚持挺拔的高度，必能开展成属于自身的绿色天际；可以听到清风的低吟，眺望远方的风景。

在网上分享过往一系列以树为题的画作，拟贴文时忽而想起《论语》中的一句话：仁者乐山，智者乐水。心中不禁好奇，不知乐树之人，又当为何者？当时闪过念头的，是一个静字。若有所谓的静者，也就是代指爱好宁静之人吧？要是以往，准会说是孤独者。曾经痴迷孤独，总觉得孤独之人，善于独处，远离不必要的热闹，方可领会树下静谧之奥妙。有网友留言说，是善者。或许就如泰戈尔所吟唱的那样，树宁愿牺牲自我，也愿意成全樵夫，成为斧头的木柄。这是慈悲，这是至善。

那晚如常在户外停车场喂养街猫，有一头小猫不敢靠近，于是将盛着猫粮的小纸盘搁在较远处，不久后有车驶来刚好停泊在旁边的空车位。小猫吃到一半，立即钻入另一处车底。车主熄火下车，立即要求我将纸盘移开，我回说请放心，离开前务必清理干净，不会引来鼠虫。哪知同车的女乘客下车后，也是一脸不悦，再次要我移开猫粮。我只好解释道，小猫就快吃完了，待会儿必定妥善处理，然后就目送他们一脸愠色离去。

有时候想想，人心真是奇特，可以装下许多相矛盾的东西，一会儿善，一会儿恶，一时静，一时闹，有时自私，有时无私，此时讲理，彼时无理，一时间宽厚大量，一时间锱铢必较。不就像是浮云与飞鸟，心念翻动，心绪不止，成天自寻烦恼。

所以树的生命哲学究竟为何？或许就两个字：成全。